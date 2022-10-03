. Актер «Современника» получил повестку
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Актер «Современника» получил повестку

Актер «Современника» получил повесткуАктер «Современника» Евгений Павлов получил повестку на фронт

Актер театра «Современник» Евгений Павлов получил повестку и заявил о готовности отправиться на фронт. Об этом сообщает Daily Storm.

Отмечается, что артист уже начал проходить обучение. Ранее он призывался в Вооруженные силы, где получил звание рядового.

«Что я буду делать? Ничего. Служить! Я уже неделю нахожусь на призыве», — заявил Павлов в беседе с журналистами. Он пояснил, что ему нельзя рассказывать, куда он отправится. На вопрос про условия актер ответил «все нормально, все как в армии».

Евгений Павлов родился родился 2 января 1979 года, в «Современнике» работает с 2013 года. Он играл в постановках «Амстердам», «Эмилия Галотти», «Дама», «Осенняя соната», «Шарманка» и «Неожиданный случай».

Ранее председатель Союза кинематографистов, режиссер Никита Михалков обратился с просьбой к премьер-министру страны Михаилу Мишустину дать отсрочку от частичной мобилизации для работников киноотрасли, занятых в общественно значимых проектах.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Очкарик уложил качка в армреслинг
Очкарик уложил качка в армреслинг
Ургант опроверг «рыдание в трубку» во время разговора с Потапом
Ургант опроверг «рыдание в трубку» во время разговора с Потапом
«Не мог доверять брату»: Гарри отказал Уильяму в примирении еще три года назад
«Не мог доверять брату»: Гарри отказал Уильяму в примирении еще три
Модель OnlyFans увековечила свой зад на бетонной дорожке возле дома
Модель OnlyFans увековечила свой зад на бетонной дорожке возле дома
Кадыров захотел попасть в книгу рекордов Гиннесса
Кадыров захотел попасть в книгу рекордов Гиннесса
Актер «Современника» получил повестку
Актер «Современника» получил повестку
В новом трейлере A Plague Tale: Requiem представили компаньонов главных героев
В новом трейлере A Plague Tale: Requiem представили компаньонов
Федор Добронравов осадил Кошмал из сериала «Сваты»
Федор Добронравов осадил Кошмал из сериала «Сваты»
Коврик Аллы Пугачевой из под ее ног продают за баснословную цену
Коврик Аллы Пугачевой из под ее ног продают за баснословную цену
Рамзан Кадыров отправляет своих маленьких детей на фронт
Рамзан Кадыров отправляет своих маленьких детей на фронт
Гоша Куценко рассказал о своей причастности к беременности Ольги Орловой
Гоша Куценко рассказал о своей причастности к беременности Ольги
Лучшие шутки и мемы из Сети - 03.10.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 03.10.2022 (15 фото)

Топ на сегодня

Надежда Бабкина рассказала, когда было понятно, что Борис Моисеев больше не будет петь
Надежда Бабкина рассказала, когда было понятно, что Борис Моисеев
"Моя жена заслуживает иметь это богатство": брат Моисеева будет бороться за его наследство с директором артиста
"Моя жена заслуживает иметь это богатство": брат Моисеева
Названы льготы для мобилизованных россиян
Названы льготы для мобилизованных россиян
На обновлённый Дом-2 приглашают пары
На обновлённый Дом-2 приглашают пары
Гоша Куценко признался, чего больше всего боится
Гоша Куценко признался, чего больше всего боится

Еще по теме

Михалков призвал дать отсрочку участникам общественно значимых съемок
Актер и режиссер Евгений Лазарев скончался на 80-м году жизни
Актер «Современника» сыграл полицейского-наркомана и сел
Умер актёр Александр Шаврин