. Актриса Дайана Крюгер сыграет Марлен Дитрих (4 фото)

Вадим Карасев

Сообщается, что звезда фильма «Бесславные ублюдки» Диана Крюгер сыграет культовую фигуру Марлен Дитрих. Это будет сериал, который снимет Фатих Акин, автор провокационной «Золотой перчатки». «Дитрих была не просто иконой кинематографа, но и женщиной, оказавшейся в изгнании, немецкой иммигранткой в Америке, борцом сопротивления. Никто бы не подошел на эту роль лучше, чем Диана Крюгер», – говорит режиссер.