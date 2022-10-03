. Актриса Дайана Крюгер сыграет Марлен Дитрих (4 фото)
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Актриса Дайана Крюгер сыграет Марлен Дитрих (4 фото)

Актриса Дайана Крюгер сыграет Марлен ДитрихСообщается, что звезда фильма «Бесславные ублюдки» Диана Крюгер сыграет культовую фигуру Марлен Дитрих. Это будет сериал, который снимет Фатих Акин, автор провокационной «Золотой перчатки». «Дитрих была не просто иконой кинематографа, но и женщиной, оказавшейся в изгнании, немецкой иммигранткой в Америке, борцом сопротивления. Никто бы не подошел на эту роль лучше, чем Диана Крюгер», – говорит режиссер.


Актриса Дайана Крюгер сыграет Марлен Дитрих
Актриса Дайана Крюгер сыграет Марлен Дитрих
Актриса Дайана Крюгер сыграет Марлен Дитрих
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По материалам: триникси

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Актриса Дайана Крюгер сыграет Марлен Дитрих (4 фото)
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