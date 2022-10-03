. Алла Пугачева решила полностью забыть прошлое

Певица Алла Пугачева решила бросить святое, сбежав из России. Еще в августе Алла Пугачева была твердо намерена остаться в России, но в конце сентября, срочно собрав вещи, она на частном самолете улетела с детьми в Израиль. Говорят, что она торопилась улететь из страны, опасаясь решения властей о «закрытии неба». Перед отъездом она распорядилась выставить её замок на продажу за миллиард рублей и забрала из школы документы детей, которые теперь будут учиться за границей. Народная артистка так спешила, что даже не успела лично попрощаться с друзьями. Многих из них она, скорее всего, уже не увидит в ближайшие годы.Приняв решение об экстренном переезде, Пугачевой пришлось смириться с еще одной грустной мыслью: могилы её родных останутся без присмотра. Накануне в Сети появились фото со столичного кладбища, где похоронены родители мужа певицы. Могила уже выглядит «подзабытой», а скоро, вероятно, вообще зарастет травой. «Скромный горшочек с искусственными цветами, обветшавшая от времени лавка... Кто и когда теперь их навестит — большой вопрос», — пишет источник, «ЭГ». Напомним, что многие ждали появления Пугачевой на похоронах Моисеева. Те, кого не убедили сообщения об отъезде певицы, были уверены, что она не пропустит траурное мероприятие. Однако Примадонна не пришла проститься со своим лучшим другом, как, кстати, и её старшая дочь Кристина Орбакайте. Чтобы загладить свою вину, Алла Борисовна дала директору Моисеева крупную сумму денег на организацию церемонии прощания.