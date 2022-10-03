. Алла Пугачева зря продает свой замок, считает Шаляпин
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Алла Пугачева зря продает свой замок, считает Шаляпин

Алла Пугачева зря продает свой замок, считает Шаляпин
Певец Прохор Шаляпин высказал, свое отношение к певице Алле Пугачевой и ее мужу. Артист убежден: Алла Пугачева напрасно продает свой замок в поселке Грязь под Москвой. Он сам недавно купил участок в Подмосковье, разбирается в ценах на такую недвижимость и считает, что Примадонна продешевила. «Если честно, мне все это уже безразлично, для меня не существует больше Аллы Пугачевой и Максима Галкина: отношение к своей стране они показали. И меня не интересует больше их жизнь. Я не специалист по недвижимости, но я знаю, что сейчас в Москве из звезд много кто и что продает. 
Правда, люди потом будут об этом жалеть, я уверен. Сейчас очень плохое время для продажи, и, наоборот, хорошее время, чтобы покупать недвижимость и тем самым инвестировать», — сказал Шаляпин корреспондентам издания «МК». Сам же Прохор на своем участке пока не начал ничего строить: «Я сам ничего не строю, у меня нет таких финансовых возможностей — я же не миллиардер, откуда у меня?»
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

Последние новости

Беременную Катю Гордон госпитализировали и поставили катетер. Звезда раскрыла, что произошло
Беременную Катю Гордон госпитализировали и поставили катетер. Звезда
Настя Задорожная заговорила о детях
Настя Задорожная заговорила о детях
Ксения Собчак заявила, что ее преследуют
Ксения Собчак заявила, что ее преследуют
Филипп Киркоров в ужасе от пропажи известного артиста
Филипп Киркоров в ужасе от пропажи известного артиста
Иван Ургант тайно ведет корпоративы за рубежом
Иван Ургант тайно ведет корпоративы за рубежом
Брат Бориса Моисеева собирается отобрать все его наследство
Брат Бориса Моисеева собирается отобрать все его наследство
Доза мотивации: что делать, если у вас плохой день?
Доза мотивации: что делать, если у вас плохой день?
Польша направила Германии официальное требование выплаты репараций
Польша направила Германии официальное требование выплаты репараций
Директор Бориса Моисеева обрек его на одинокую смерть, заявила соседка
Директор Бориса Моисеева обрек его на одинокую смерть, заявила соседка
Влад Соколовский испугался тараканов и вылетел из шоу
Влад Соколовский испугался тараканов и вылетел из шоу
За неделю до смерти Бориса Моисеева его начали обворовывать
За неделю до смерти Бориса Моисеева его начали обворовывать
Нюша поделилась фото семейной идиллией
Нюша поделилась фото семейной идиллией

Топ на сегодня

Хореограф высказался о побеге фигуристки от Этери Тутберидзе
Хореограф высказался о побеге фигуристки от Этери Тутберидзе
Клара Новикова о директоре Бориса Моисеева: «Сережа Горох не очень к нему подпускал»
Клара Новикова о директоре Бориса Моисеева: «Сережа Горох не очень к
Василиса Володина в гороскопе на 3 октября 2022 года обещает знакам зодиака достижение неплохих результатов
Василиса Володина в гороскопе на 3 октября 2022 года обещает знакам
На обновлённый Дом-2 приглашают пары
На обновлённый Дом-2 приглашают пары
"Моя жена заслуживает иметь это богатство": брат Моисеева будет бороться за его наследство с директором артиста
"Моя жена заслуживает иметь это богатство": брат Моисеева

Еще по теме

Почему Алла Пугачева сбежала в Израиль
Прохор Шаляпин рассказал о конфликте Аллы Пугачевой и Владимира Соловьева
Прохор Шаляпин высказался о ненависти к Алле Пугачевой
Замок Аллы Пугачевой оказался призраком