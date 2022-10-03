. Алла Пугачева зря продает свой замок, считает Шаляпин

Певец Прохор Шаляпин высказал, свое отношение к певице Алле Пугачевой и ее мужу. Артист убежден: Алла Пугачева напрасно продает свой замок в поселке Грязь под Москвой. Он сам недавно купил участок в Подмосковье, разбирается в ценах на такую недвижимость и считает, что Примадонна продешевила. «Если честно, мне все это уже безразлично, для меня не существует больше Аллы Пугачевой и Максима Галкина: отношение к своей стране они показали. И меня не интересует больше их жизнь. Я не специалист по недвижимости, но я знаю, что сейчас в Москве из звезд много кто и что продает.Правда, люди потом будут об этом жалеть, я уверен. Сейчас очень плохое время для продажи, и, наоборот, хорошее время, чтобы покупать недвижимость и тем самым инвестировать», — сказал Шаляпин корреспондентам издания «МК». Сам же Прохор на своем участке пока не начал ничего строить: «Я сам ничего не строю, у меня нет таких финансовых возможностей — я же не миллиардер, откуда у меня?»