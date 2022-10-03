. Ани Лорак выступила с сольным концертом впервые за долгое время, но не в России

Певица Ани Лорак пропала из виду, но оказалось, что она готовится к гастролям. Несколько месяцев назад популярная Ани Лорак без каких-либо комментариев резко пропала из поля зрения общественности. Ни близкие, ни коллеги певицы до сих пор не раскрывают место ее нахождения и причин, по которым она скрывается от публики. Многие считают, что ее «пропажа» напрямую связано с февральским политическим кризисом. В какой-то период поклонники звезды стали требовать от нее формулировки четкой позиции: фанаты хотели, чтобы Ани примкнула к одной из сторон конфликта. А некоторые соотечественники начали призывать лишить Каролину почетного звания народной артистки Украины. Вероятно это давление и стало основной причиной, по которой Ани Лорак полностью ушла в тень. Она перестала появляться на публике, прекратила выступать, принимать участие в программах на телевидении и посещать светские тусовки. Только один раз за несколько месяцев она выступила на корпоративе, который проходил на территории Армении в Ереване.И вот спустя почти полгода после того, как Лорак затихла, в Сети появилась новость: 44-летняя Каролина дала сольный концерт… в Австралии. В Телеграм-канале певицы выложены ролики, снятые в Мельбурне на сольном выступлении Ани Лорак. Представлен классический репертуар поп-исполнительницы. Австралийцев звезда порадовала публику главными хитами, в число которых вошли «Shady Lady», «Я стану твоей», «Солнце», «Червона рута» и другими хорошо знакомыми хитами. Оказалось, что за последние месяцы у Ани Лорак было еще несколько заграничных выступлений, правда, не в больших концертных залах, а на частных корпоративах. К сожалению, на данный момент Ани Лорак не жалуют ни в России, ни на родине. Певица объявила о гастрольном туре по Европе еще в сентябре. Россия в список стран, где пройдут выступления, не вошла.