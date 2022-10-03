. Автомобилистам рассказали об опасности при оплате штрафов
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Автомобилистам рассказали об опасности при оплате штрафов

Автомобилистам рассказали об опасности при оплате штрафов

В России автомобилисты могут столкнуться с опасностью при оплате штрафа, который пришел без фото, подтверждающего нарушение, предупредил юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин в беседе с агентством "Прайм".

Самыми распространенными инцидентами становятся письма от мошенников. Такую аферу несложно выявить, поскольку реквизиты для оплаты сильно отличаются от стандартных. В других случаях фото могло не подгрузиться в базу, и тогда стоит подождать несколько дней перед тем, как оплатить штраф. Эксперт напомнил, что у водителя есть 20 дней со дня получения штрафа, чтобы оплатить его.


"Если фото придет, и на нем будет видно нарушение, тогда без вопросов платить нужно, независимо от того, что это за нарушение — непристегнутый ремень, разговор по телефону, превышение скорости или еще что-либо. Если же нарушения на фото нет — можно спокойно обжаловать штраф через сайт ГИБДД или те же "Госуслуги"".

Зачастую случается так, что штраф приходит по ошибке камеры, когда нарушителем является водитель соседней машины. Такие штрафы стоит срочно обжаловать через заявления в ГИБДД или на сайте "Госуслуги".

Напомним, что ГИБДД начала применять дорожные камеры для выявления поддельных техосмотров. О фиктивности документов свидетельствует то, что автоматические комплексы не зафиксировали автомобиль в районе пункта технического обслуживания.

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По материалам: uposters.ru

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