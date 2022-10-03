. Беременную Катю Гордон госпитализировали и поставили катетер. Звезда раскрыла, что произошло
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Беременную Катю Гордон госпитализировали и поставили катетер. Звезда раскрыла, что произошло

Беременную Катю Гордон госпитализировали и поставили катетер. Звезда раскрыла, что произошло

Катя Гордон в скором времени собирается в третий раз стать матерью. Звезда ждет сына от своего новоиспеченного супруга - предпринимателя Виктора Хархалиса, за которого она вышла замуж в начале года. Однако накануне стало известно, что беременную певицу и общественного деятеля госпитализировали.

Лера Кудрявцева на днях встревожила поклонников Кати Гордон, опубликовав фото, на котором изможденная юрист дежит под капельницей.


"Бро, я рядом", - подписала снимок телеведушая, добавив эмодзи в виде сердечка. Вскоре на пост телеведущей отреагировала сама Катя Гордон, раскрыв, почему она попала в больницу. 

Беременная звезда принялась успокаивать своих поклонников, с которыми вышла на связь в соцсетях. Экс-супруга Александра Гордона заявила, что ее ребенку ничего не угрожает. 

Ребята, Лера показала вам стремный снимок. Увидев больничную палату и капельницу, многие стали переживать и интересоваться моим самочувствием. В целом, ничего страшного. Срок у меня большой, поэтому малыш вне опасности. Я просто переутомилась, поэтому врачи решили меня подержать пару дней под наблюдениям. Забрали мою саблю и поставили катетер.

Катя Гордон пообещала, что она в скором времени поправится. "Да, вид у меня действительно не очень. Кстати, сердце разрывается из-за переживаний. Многие сейчас испытывают аналогичные эмоции. Я не опускаю руки и не поддаюсь панике. На неделе снова стану огурцом", - заключила звезда.


Катя Гордон раскрыла причину развода с Александром Гордоном

На YouTube-канале Дианы Кади Катя Гордон призналась, что рассталась с телеведущим на дружеской ноте, однако в настоящее время не общается с ним.

У меня была претензия к теме алкоголизма, и она осталась. Меня возмущает, что рядом с ним люди, которые позволяют это. Потому что, когда мы были вместе, я делала все, чтобы он отлично выглядел, меньше пил и ограничивал общение с теми, кто приходил с бутылкой. В остальном, считаю, что это суперский, яркий, классный
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По материалам: uposters.ru

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