Беременную Катю Гордон госпитализировали и поставили катетер. Звезда раскрыла, что произошло
Катя Гордон в скором времени собирается в третий раз стать матерью. Звезда ждет сына от своего новоиспеченного супруга - предпринимателя Виктора Хархалиса, за которого она вышла замуж в начале года. Однако накануне стало известно, что беременную певицу и общественного деятеля госпитализировали.
Лера Кудрявцева на днях встревожила поклонников Кати Гордон, опубликовав фото, на котором изможденная юрист дежит под капельницей.
"Бро, я рядом", - подписала снимок телеведушая, добавив эмодзи в виде сердечка. Вскоре на пост телеведущей отреагировала сама Катя Гордон, раскрыв, почему она попала в больницу.
Беременная звезда принялась успокаивать своих поклонников, с которыми вышла на связь в соцсетях. Экс-супруга Александра Гордона заявила, что ее ребенку ничего не угрожает.
Катя Гордон пообещала, что она в скором времени поправится. "Да, вид у меня действительно не очень. Кстати, сердце разрывается из-за переживаний. Многие сейчас испытывают аналогичные эмоции. Я не опускаю руки и не поддаюсь панике. На неделе снова стану огурцом", - заключила звезда.
Катя Гордон раскрыла причину развода с Александром Гордоном
На YouTube-канале Дианы Кади Катя Гордон призналась, что рассталась с телеведущим на дружеской ноте, однако в настоящее время не общается с ним.