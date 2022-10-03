. Большинство японцев ощутили на себе последствия роста цен
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Большинство японцев ощутили на себе последствия роста цен

Большинство японцев ощутили на себе последствия роста ценБолее 70 процентов японцев заявили, что ощутили на себе последствия роста цен

По меньшей мере 70 процентов жителей Японии ощутили на себе последствия роста цен в 2022 году, пишет ТАСС со ссылкой на газету The Asahi Shimbun. При этом 71 процент респондентов считает, что правительство принимает недостаточно эффективные меры, чтобы бороться с этой проблемой.

29 процентов японцев отметили, что рост цен не повлиял на их жизнь, заявили исследователи. 19 процентов уточнили, что власти делают все необходимое для стабилизации экономической ситуации.

При этом уровень поддержки правительства Фумио Кисиды, согласно итогам опроса, составил 40 процентов, опустившись на один процентный пункт по сравнению с сентябрем.

Ранее сообщалось, что большая часть (около 70 процентов) японских компаний повысили цены на свои товары и услуги или планируют сделать это в течение следующих 12 месяцев.

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По материалам: lenta.ru

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