. Брат Бориса Моисеева собирается отобрать все его наследство
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Брат Бориса Моисеева собирается отобрать все его наследство

Брат Бориса Моисеева собирается отобрать все его наследство
Брат покойного певца Бориса Моисеева, Маркс Толкач намерен оспорить завещание.   Заслуженный артист России ушел из жизни 27 сентября. Борис Михайлович скончался в своей квартире после перенесенного инсульта. Прощание с музыкантом состоялось 2 октября. Многочисленные звездные друзья Моисеева шокированы его внезапной смертью. Брат артиста узнал печальную новость от корреспондента НТВ. Мужчина заверил, что испытал сильный шок и два дня не мог прийти в себя. Маркс отметил, что ничего не знал об ухудшении состояния Моисеева. Родственник певца пояснил, что не мог с ним связаться на протяжении полутора лет. Толкач считает, что артиста настраивали против родных. «В этом году мы хотели его поздравить с днем рождения, и мы не смогли ему дозвониться. Горох его изолировал от родственников и друзей. Он лишил его возможности разговаривать по телефону и общаться с миром. У Гороха было стремление захватить имущество Бориса. Когда мы были на 60-летии Бориса, мы были у него в квартире. Я по просьбе Бориса жарил курицу и угощал. Всем понравилось. В следующий раз, когда мы были на передаче «Звезды сошлись», нас отправили в гостиницу. Горох нас в квартиру не впустил», — заявил Маркс. Толкач также намерен оспорить договор ренты, который Моисеев заключил со своим помощником за полтора года до смерти.
«Как он квартиру захватил. Он говорит, Боря написал ему завещание. Я считаю, что всё имущество, которое заработал Боря – это имущество его наследников. Я являюсь единственным наследником. Как я им распоряжусь – мое дело. Я буду оспаривать договор ренты. Я считаю, это основная причина, по которой Горох фактически убил Борю!» — пояснил брат Бориса Михайловича. Невестка Моисеева подчеркнула, что очень тепло относилась к певцу. «У Бориса с Марксом всегда были очень хорошие отношения. В последние полтора года он замкнулся в себе, а Горох этому помогал. Он говорил, что Марик не его брат, поэтому он звонить ему не собирался. Горох – лживый человек. Он придумывает много», — разоткровенничалась Людмила. Впрочем, звездные друзья скептически отнеслись к этим заявлениям. Бэк-вокалистка Моисеева, которая часто общалась с ним и даже попала к нему в квартиру в последние месяцы жизни, заявила, что ничего не слышала о брате артиста. «Маркс, если честно, о том, что вы существуете, узнала три месяца назад. Все сидящие на программе подтверждают, что видят вас впервые. Никто никогда не слышал о вас. Спустя два года вы появились и претендуете сразу на всё наследство», — высказалась Алсу Копылова в эфире ток-шоу «Звезды сошлись».
# Шоу-бизнес Моисеев Боис
По материалам: z-aya

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