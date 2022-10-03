. Брат Бориса Моисеева собирается отобрать все его наследство

Брат покойного певца Бориса Моисеева, Маркс Толкач намерен оспорить завещание. Заслуженный артист России ушел из жизни 27 сентября. Борис Михайлович скончался в своей квартире после перенесенного инсульта. Прощание с музыкантом состоялось 2 октября. Многочисленные звездные друзья Моисеева шокированы его внезапной смертью. Брат артиста узнал печальную новость от корреспондента НТВ. Мужчина заверил, что испытал сильный шок и два дня не мог прийти в себя. Маркс отметил, что ничего не знал об ухудшении состояния Моисеева. Родственник певца пояснил, что не мог с ним связаться на протяжении полутора лет. Толкач считает, что артиста настраивали против родных. «В этом году мы хотели его поздравить с днем рождения, и мы не смогли ему дозвониться. Горох его изолировал от родственников и друзей. Он лишил его возможности разговаривать по телефону и общаться с миром. У Гороха было стремление захватить имущество Бориса. Когда мы были на 60-летии Бориса, мы были у него в квартире. Я по просьбе Бориса жарил курицу и угощал. Всем понравилось. В следующий раз, когда мы были на передаче «Звезды сошлись», нас отправили в гостиницу. Горох нас в квартиру не впустил», — заявил Маркс. Толкач также намерен оспорить договор ренты, который Моисеев заключил со своим помощником за полтора года до смерти.«Как он квартиру захватил. Он говорит, Боря написал ему завещание. Я считаю, что всё имущество, которое заработал Боря – это имущество его наследников. Я являюсь единственным наследником. Как я им распоряжусь – мое дело. Я буду оспаривать договор ренты. Я считаю, это основная причина, по которой Горох фактически убил Борю!» — пояснил брат Бориса Михайловича. Невестка Моисеева подчеркнула, что очень тепло относилась к певцу. «У Бориса с Марксом всегда были очень хорошие отношения. В последние полтора года он замкнулся в себе, а Горох этому помогал. Он говорил, что Марик не его брат, поэтому он звонить ему не собирался. Горох – лживый человек. Он придумывает много», — разоткровенничалась Людмила. Впрочем, звездные друзья скептически отнеслись к этим заявлениям. Бэк-вокалистка Моисеева, которая часто общалась с ним и даже попала к нему в квартиру в последние месяцы жизни, заявила, что ничего не слышала о брате артиста. «Маркс, если честно, о том, что вы существуете, узнала три месяца назад. Все сидящие на программе подтверждают, что видят вас впервые. Никто никогда не слышал о вас. Спустя два года вы появились и претендуете сразу на всё наследство», — высказалась Алсу Копылова в эфире ток-шоу «Звезды сошлись».