Правительство Великобритании ожидает раскол из-за политики премьер-министра Лиз Трасс. Такое мнение высказала депутат Госдумы Мария Бутина в комментарии NEWS.ru.

Бутина заявила, что Великобритания испытывает экономические сложности из-за поддержки Украины. «Из-за участия Европы в поддержке Украины наблюдаются серьезные сложности в экономике на фоне антироссийских санкций, огромная финансовая нагрузка ложится на народы этих стран в связи с обязанностью де-факто выделения средств из бюджета на поддержку вооружений на Украине», — сказала депутат. Она отметила, что Трасс и другие руководители европейских государств не пытаются урегулировать конфликт.

Депутат считает, что правительство Великобритании «долго не продержится». «Британское правительство пытается замолчать необходимость срочно привлечь виновных, и это не Россия, во взрыве линий газопроводов «Северного потока» и перемещает свой фокус на вопросы внутреннего урегулирования налоговой системы. На мой взгляд, такими темпами правительство Великобритании долго не продержится», — подытожила Бутина.

Агентство Bloomberg сообщило 3 октября, что в комитет парламента Великобритании, объединяющий рядовых членов правящей Консервативной партии, поступило письмо с призывом организовать голосование по вопросу вотума недоверия Трасс. Основной причиной недовольства парламентариев стала представленная Трасс программа по борьбе с экономическим кризисом, предусматривающая сокращение максимальной ставки подоходного налога в стране на 5%. Фактически подобное решение затронуло бы лишь граждан с высокими доходами в условиях растущей инфляции, что вызывает недовольство избирателей.