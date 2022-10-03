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ЦБ утвердил список системно значимых банков России

ЦБ утвердил список системно значимых банков РоссииЦБ оставил без изменений список системно значимых банков России

В список системно значимых банков России, на долю которых приходится около 77 процентов совокупных активов российского банковского сектора, вошли 13 организаций. Утвержденный Центробанком перечень остался без изменений.

Как и в прошлом году, в нем оказались Юникредит банк, Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, Московский кредитный банк, банк «ФК Открытие», Росбанк, Тинькофф банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк. Банк России утверждает списки ежегодно, начиная с 2015 года.

К системно значимым банкам предъявляются повышенные регуляторные требования. Такие организации должны выполнять надбавку к достаточности капитала в размере 2,5 процентного пункта, а также одного процентного пункта за системную значимость. Таким образом, минимальный норматив достаточности капитала с надбавками должен составлять 11,5 процентных пункта.

В середине октября 2021 года список системно значимых кредитных организаций России пополнил Тинькофф банк. ЦБ отметил обширную клиентскую базу банка и его быстрый рост, существенно превышающий среднерыночные значения.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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