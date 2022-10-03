. День 3 октября в истории

Всемирный день Хабитат.

Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации 17 декабря 1985 года. Отмечается в первый понедельник октября.

Цель праздника, название которого происходит от французского «habitat» («жилище»), привлечь внимание к состоянию городов, напомнить о праве каждого человека на достойное жилье и о коллективной ответственности за будущее городской среды.

С 1985 года в этот день вручается «Всемирная премия Хабитат». Она присуждается за новаторские и практичные проекты, направленные на удовлетворение потребностей в жилье.

Всемирный день архитектуры.

Международный профессиональный праздник архитекторов установлен в 1985 году по инициативе Международного союза архитекторов (МСА). Первоначально он праздновался в первый понедельник июля, а в 1996 году, на двадцатой Генеральной ассамблее МСА, было принято решение о его переносе на первый понедельник октября — на день, когда отмечается Всемирный день Хабитат.

Всемирный день архитектуры имеет свои традиции. В этот день проводятся различные конференции и форумы, на которых архитекторы делятся своими знаниями и опытом, а также решают проблемы, связанные со строительством и реставрацией зданий. Организовываются выставки и экскурсии.

День ОМОНа.

Установлен приказом министра внутренних дел в марте 2002 года.

Первые отряды милиции особого назначения (с 2011 года — Отряды мобильные особого назначения) были созданы 3 октября 1988 года. Они были сформированы в Белорусской ССР, Украинской ССР и Казахской ССР, а также в 14 регионах РСФСР (Москве, Ленинграде, Перми, Свердловске и других городах). Новые подразделения отличались от обычной милиции большей мобильностью и более высоким уровнем подготовки.

После распада СССР ОМОН остался лишь в Москве и Санкт-Петербурге, но уже к концу 1990-х годов такие подразделения были сформированы во всех регионах России.

Сотрудников ОМОНа привлекают: к охране общественного порядка при проведении различных мероприятий, к проведению специальных операций по пресечению актов терроризма, освобождению заложников, изъятию незаконно хранящегося оружия, обезвреживанию незаконных вооруженных формирований и др. Подразделения ОМОН участвуют в обеспечения порядка и безопасности в «горячих точках» на территории России.

В апреле 2016 года, спецподразделения ОМОНа вошли в состав Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом.

Дата выбрана в память об американском общественном деятеле XIX века Джоне Финче. Всю свою жизнь он посвятил борьбе с пьянством, проводя лекции и семинары на тему вреда алкоголя.

Международный день врача.

Отмечается в первый понедельник октября. Инициаторами его учреждения в 1971 году выступили Всемирная организация здравоохранения и Международная медицинская гуманитарная организация «Врачи без границ».

29 лет назад (1993) противостояние Верховного Совета РСФСР, во главе с Русланом Хасбулатовым, и Президента Бориса Ельцина перешло в вооруженное столкновение.

События октября 1993 года стали кульминацией внутриполитического кризиса в России, который начался в 1992 году. Он был вызван противостоянием двух политических сил. С одной стороны — сторонники Президента России Бориса Ельцина, которые выступали за принятие новой Конституции, усиление президентской власти и экономические реформы, а с другой — руководство Верховного Совета РСФСР, ряд народных депутатов и вице-президент России Александр Руцкой, которые хотели сохранить всю полноту власти у Съезда, и были резко против проведения реформ. В конце сентября Борис Ельцин подписал указ о роспуске Верховного Совета и Съезда народных депутатов. В свою очередь Верховный Совет принял постановление о прекращении полномочий Ельцина, а исполнение обязанностей главы государства были возложены на Александра Руцкого.

Сторонники Верховного Совета сформировали отряды самообороны Белого дома, стали проводить акции протеста и возводить баррикады в центре Москвы. Борис Ельцин и председатель Правительства Виктор Черномырдин потребовали от лидеров оппозиции до 4 октября вывести из Белого дома людей и сдать оружие.

3 октября протестующие по приказу Александра Руцкого захватили здание московской мэрии и предприняли попытку взять штурмом телецентр Останкино. Вечером того же дня президент России Борис Ельцин ввел в Москве чрезвычайное положение. В город были введены военные части и подразделения.

4 октября правительственные войска окружили Белый дом, и к вечеру сопротивление оппозиции было сломлено. Руководители обороны Белого дома (Александр Руцкой, Руслан Хасбулатов и другие) были арестованы. В 1994 году они были амнистированы.

45 лет назад (1977) было учреждено производственное объеди­нение «Сургутнефтегаз».

Оно объединило два нефтегазодобывающих управления («Сургутнефть» и «Федоровскнефть»), два управления буровых работ, строительно-монтажные управление, трест «Сургутнефтеспецстрой», центральную базу по прокату и ремонту бурового оборудования, тампонажную контору, управление технологического транспорта и Сургутское управление автомобильных дорог.

В ходе реорганизации нефтяной отрасли России в 1992 году была создана нефтяная компания «Сургутнефтегаз», которая объединила нефтегазодобывающее предприятие «Сургутнефтегаз», Киришский нефтеперерабатывающий завод и ряд предприятий нефтепродуктообеспечения на Северо-Западе России.

Сегодня ПАО «Сургутнефтегаз» — одна из крупнейших отече­ственных нефтедобывающих компаний. Она осуществляет деятельность в сфере поиска, разведки и добычи углеводородного сырья в трех нефтегазоносных провинциях России — Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской и Тимано-Печорской.

50 лет назад (1972) вступили в силу Договор между СССР и США об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) и Временное соглашение между СССР и США о некоторых мерах в области ограничения стратегических наступательных вооружений (ОСВ‑1).

Документы были подписаны 26 мая 1972 года в Москве Генеральным секретарём ЦК КПСС Леонидом Брежневым и президентом США Ричардом Никсоном.

Согласно Договору, обе державы взяли на себя обязательство ограничить количество систем ПРО, а также не создавать, не испытывать и не развертывать системы или её компоненты морского, воздушного, космического или мобильно-наземного базирования. Документ носил бессрочный характер, но стороны пришли к соглашению раз в пять лет проводить консультации по его условиям. В 2002 году в связи с выходом США из Договора в декабре 2001 года, документ утратил силу.

ОСВ-1 ограничивало количество баллистических ракет и пусковых установок двух стран тем количеством, которое находилось на вооружении государств на тот момент. Также СССР и США обязались не строить новых шахтных пусковых установок для тяжелых ракет. На момент подписания соглашения в СССР были построены или находились в процессе строительства 1416 шахтных пусковых установок, из них 308 предназначались для размещения тяжелых ракет.

54 года назад (1968) состоялся первый полёт турбореактивного пассажирского самолета Ту-154.

В воздух его поднял экипаж под командованием летчика-испытателя Юрия Сухова.

Работы по проектированию Ту-154 в ОКБ А.Н. Туполева нача­лись в 1963 году. Руководил разработкой Андрей Туполев, главные конструкторы — Дмитрий Марков, Сергей Егер, Александр Шенгардт, Андрей Гришин.

Серийное производство лайнера началось в 1970 году на Куйбышевском авиационном заводе № 18 (ныне «Авиакор»).

Ту-154 — самый массовый советский реактивный авиалайнер. Всего было построено 930 самолетов такого типа. До конца 2000-х годов он оставался одним из основных самолетов на маршрутах средней дальности.

55 лет назад (1967) в Калуге был открыт первый в мире и крупнейший в России музей космической тематики — Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского (ГМИК).

Решение о строительстве музея было принято в 1960 году. В его создании активное участие приняли Сергей Королёв, Юрий Гагарин, Андрей Туполев, Леонид Седов и другие.

За годы существования музея его посетили более 11 миллионов человек. В состав ГМИК, помимо самого музея, входят: Дом-музей К.Э. Циолковского, Музей-квартира К.Э. Циолковского (г. Боровск), Научно-мемориальный и культурный центр А.Л. Чижевского. Музейный фонд насчитывает около 80 тысяч предметов и продолжает постоянно пополняться.

62 года назад (1960) в подмосковном Королёве начал свою работу Центр управления полетами (ЦУП).

Он был создан как вычислительный центр (ВЦ) в составе Государственного научно-исследовательского института реактивного вооружения — НИИ-88 (ныне Центральный научно-исследовательский институт машиностроения Федерального космического агентства). Центр был предназначен для обработки информации, поступающей с запускаемых космических аппаратов.

Первыми космическими аппаратами, в управлении которыми участвовал ВЦ, стали автоматическая станция «Луна-4», а также корабли «Восток-5» и «Восток-6».

Сегодня Центр управления полётами (ЦУП) — один из немногих мировых универсальных центров, способных вести управление полётом одновременно порядка 20 пилотируемых и автоматических космических аппаратов. ЦУП обеспечивает управление полётами пилотируемых кораблей «Союз» и грузовых кораблей «Прогресс», российским сегментом Международной космической станции, автоматическими аппаратами научного и социально-экономического назначения.

98 лет назад (1924) вышел первый номер «Учительской газеты».

Инициатором создания издания для педагогов была Надежда Крупская. Газета выходила как печатный орган Министерства просвещения СССР и ЦК профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений.

В 1989 году издание стало инициатором проведения конкурса «Учитель года СССР» (ныне «Учитель года России»).

И сегодня «Учительская газета» — одно из авторитетнейших изданий для профессионального педагогического сообщества. На её страницах можно найти не только новости образования, но и мнения педагогов по наиболее острым проблемам, а также лучшие образовательные практики и проекты, консультации по социальным и юридическим вопросам и многое другое.

240 лет назад (1782) был учреждён орден Святого равноапостольного князя Владимира.

Награда была учреждена по случаю 20-летия царствования Екатерины II, и предназначалась как для военных, так и для гражданских лиц, «в награду подвигов, совершаемых на поприще государственной службы, и воздаяние трудов, для пользы общественной подъемлемых». Девиз ордена, имевшего четыре степени, был «Польза, честь и слава».

Орденом I степени награждались лица, состоявшие в гражданских или военных чинах не ниже третьего класса по Табелю о рангах (тайный советник, генерал-лейтенант или вице-адмирал), II степени — не ниже четвёртого класса (действительный статский советник, генерал-майор, контр-адмирал). Кавалерами III степени становились лица не ниже пятого класса (статский советник, бригадир, капитан-командор), а IV степени — не ниже седьмого класса (надворный советник, подполковник, капитан второго ранга).

Среди первых кавалеров ордена святого Владимира были Григорий Потемкин, Александр Голицын и Петр Румянцев. После 1917 года награда была упразднена.

260 лет назад (1762) в Москве состоялась коронация им­ператрицы Екатерины II.

Она пришла к власти в ходе дворцового переворота, свергнув своего крайне непопулярного мужа Петра III. Годы правления Екатерины II часто называют «золотым веком» Российской империи. Она находилась у власти около 35 лет. За это время были проведены ре­формы судебной системы и административно-территори­ального деления России, значительно расширены привиле­гии дворянства, была создана система среднего образования. Екатерина II ввела в обращение бумажные деньги. По ее инициативе в России была проведена первая вакцинация от оспы.

К Российской империи был присоединен Крымский полуостров, вся территория Северного Причерноморья, территории нынешних Белоруссии и Западной Украины, Литвы и Курляндии. В период правления Екатерины II началась русская колонизация Алеутских островов и Аляски.

32 года назад (1990) произошло объединение Федеративной республики Германия и Германской Демократической Республики.

Переговоры о возможности объединения Германии, разделенной после окончания Второй мировой войны, велись в течение 40 лет. Первым крупным шагом на этом пути стал подписанный в мае 1990 года Договор о создании валютного, экономического и социального союза двух Германий. За ним последовал «О подготовке и проведении первых общегерманских выборов немецкого бундестага». И, наконец, 31 августа 1990 года в Берлине министр внутренних дел ФРГ Вольфганг Шойбле и парламентский статс-секретарь при премьер-министре ГДР Гюнтер Краузе подписали Договор об объединении.

12 сентября 1990 года в Москве министры иностранных дел Великобритании, СССР, США, Франции, ФРГ и ГДР заключили Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, которым было подтверждено создание объединенной Германии, включающей в себя территории ФРГ, ГДР и Западного Берлина.

3 октября 1990 года в 0:00 часов пять земель бывшей ГДР — Бранденбург, Мекленбург-Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия — вошли в состав ФРГ.

3 октября в Германии отмечается национальный праздник — День германского единства.

77 лет назад (1945) была учреждена Всемирная федерация про­фсоюзов (ВФП).

Эта международная организация была создана в Париже на первом Всемирном кон­грессе профсоюзов.

Сегодня членами ВФП являются более 70 миллионов человек, объединённых в 210 профобъединений из 105 стран.

80 лет назад (1942) на немецком полигоне Пенемюнде на острове Узедом в Балтийском море состоялся первый успеш­ный запуск первой в мире баллистической ракеты V‑2 (Фау‑2).

Она была разработана немецким инженером Вернером фон Брауном. Ракета была одноступенчатой, имела жидкостный ракетный двигатель и стартовала вертикально. Её длина составляла 14 метров, стартовая масса достигала 12,8 тонн. В 1944 году ракета была принята на вооружение.

«Фау-2» — первый в мировой истории объект, который совершил суборбитальный космический полет, достигнув высоты в 188 километров.

116 лет назад (1906) был утвержден международный сигнал бедствия на море, более известный как «SOS».

Еще до изобретения радио в конце XVIII века, на морских судах применялось множество различных сигналов бедствия: от семафорных флагов до колоколов. Когда на морских судах появились радиостанции, возникла необходимость в установлении единого радиотелеграфного сигнала бедствия.

После долгих обсуждений, 3 октября 1906 года в Берлине на Морской конференции, в которой приняли участие представители 29 государств, был утвержден сигнал «SOS».

Существует несколько версий того, кто первым воспользовался этим сигналом. По одной из них, «SOS» впервые прозвучал 10 июня 1909 года с пассажирского корабля «Кунард», который потерпел бедствие у Азорских островов. По другой — 14 апреля 1912 года с борта печально знаменитого «Титаника».