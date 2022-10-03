. Дмитрий Дибров не говорит с детьми о сексе и отправил их в школу для мальчиков
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Дмитрий Дибров не говорит с детьми о сексе и отправил их в школу для мальчиков

Дмитрий Дибров не говорит с детьми о сексе и отправил их в школу для мальчиков
Ведущий Дмитрий Дибров рассказал о воспитании детей. У известного телеведущего Дмитрия Диброва подрастают трое сыновей — 12-летний Саша, 8-летний Федя и 7-летний Илья. Мальчики ничего не знают о половом воспитании. Их отец считает, что на такие темы с ними говорить еще рано.
«Моя мама закрывала мне глаза рукой, когда целовались на экране, а сейчас мы перематываем. Я ему не показываю «Дом драконов», потому что все там трахаются, это не дело. Мы отсталые», — признался Дибров в шоу «Ты не поверишь!». Более того, Дибров заявил, что его сыновья учатся в Рублевской школе, в которой вообще нет девочек.
# Шоу-бизнес Дибров Дмитрий
По материалам: z-aya

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