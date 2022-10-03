. Дочь Сергея Бодрова снялась для обложки журнала

Вадим Карасев

Ольга Бодрова, дочь актера и режиссера Сергея Бодрова, появилась на обложке октябрьского номера журнала "Собака.ру".





Ольга Бодрова

24-летняя Бодрова пошла по стопам отца и стала актрисой. Она дебютировала в кино в фильме режиссера Николая Хомерики "Море волнуется раз", где сыграла главную роль. В фильме также снялись Юлия Ауг и Валерий Степанов.

Премьера состоялась в прошлом году на кинофестивале "Кинотавр" в Сочи — картина получила Гран-при фестиваля. Ольга Бодрова также получила приз за лучшую женскую роль.

В октябре этого года на экраны выйдет еще одна картина, где Ольга сыграла главную роль: мелодрама "Велга" режиссера Анастасии Нечаевой.

В 2020 году Ольга окончила режиссерский факультет ГИТИСа. Интересно, что свое происхождение при поступлении в институт Бодрова скрыла. Помимо съемок в кино, она также играет на сцене театра "Мастерская Петра Фоменко".

Бодровы у нас как культурный столп. Скоро будем говорить: "У нас есть Пушкин-Достоевский и Бодровы". Это уже почти как березы. "А они все никак не снятся", — прокомментировали в телеграм-канале "Бахчисарайские гвоздики".

Ольга Бодрова — представительница известной кинодинастии. Ее дед Сергей Бодров — старший — советский и российский режиссер, известный по таким фильмам, как "Кавказский пленник", "Монгол", "Кочевник" и другим. Отец Ольги, Сергей Бодров — младший, погиб в 2002 году во время схода ледника Колка в Кармадонском ущелье, где он находился на съемках своего фильма "Связной". Среди его актерских работ наиболее известны картины "Брат" и "Брат-2", где он появился в главной роли. Также он известен своей режиссерской работой "Сестра" с Оксаной Акиньшиной в главной роли. У Бодрова-младшего осталось двое детей, у Ольги есть брат Александр, который делает музыкальную карьеру.

Ксения Смирнова