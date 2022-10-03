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Европе предрекли беспрецедентный энергокризис

Европе предрекли беспрецедентный энергокризисМеждународное энергетическое агентство предрекло беспрецедентный энергокризис Европе

Международное энергетическое агентство (МЭА) предрекло беспрецедентный энергокризис Европе предстоящей зимой. Об этом сообщает ТАСС.

По данным МЭА, сокращения потребления газа на 10 процентов, как это сделали уже многие европейские государства недостаточно. Страны будут вынуждены сократить использование голубого топлива еще на 13 процентов для обеспечения энергетической безопасности.

Эксперты отмечают, что подобная необходимость может заставить правительства ввести нормированное потребление электроэнергии.

Ранее стало известно, что страны Европейского союза (ЕС) могут столкнуться с отключением мобильной связи на фоне энергокризиса. Мобильные сети будут отключены, если их затронет ограничение потребления энергии или его нормирование. В странах Европы, «привыкших к бесперебойному питанию в течение десятилетий», недостаточно резервных систем, которые помогли бы справиться с массовым отключением электроэнергии.

21 сентября бельгийский аналитический центр Bruegel подсчитал, что правительства стран Европы выделили почти 500 миллиардов евро на поддержку граждан и компаний в условиях резкого роста цен на газ и электроэнергию.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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