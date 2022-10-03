. Федор Добронравов осадил Кошмал из сериала «Сваты»

Анна Кошмал решила пойти против своих коллег, в том числе и актера Федора Добронравова. Если Татьяна Кравченко назвала едкие выпады Анны Кошмал подлостью, припомнив, как они с Федором Добронравовым в свое время опекали юную актрису на съемочной площадке, то ее сериальный муж признался, что и слыхом не слыхивал о том, какими афоризмами сыпет звезда «Сватов». Анна Кошмал открестилась от коллег по сериалу, под критику подпала ее сериальная родня, в частности, Татьяна Кравченко и Федор Добронравов. Актриса дала понять, что слышать не желает о сериальных Иване и Валюхе Будько. Кроме того, Анна Кошмал как-то выдала, что успех «Сватов» объясняется вовсе не актерским составом, а режиссером сериала Андреем Яковлевым. По словам актрисы, для нее «Сваты» это вовсе не Добронравов, Кравченко, Добрынин и Артемьева. Их заслуги актриса, сыгравшая Женю Ковалеву, зачем-то принизила перед поклонниками.Однако похоже что Федору Добронравову нет никакого дела до сериальной внучки. Так, актер оказывается даже не читает все то, что публикуют на просторах интерна, с подливающей масло Анной Кошмал. «Не читает и правильно делает!», «Счастливы человек», «Анечка-то так старалась побольнее ужалить! А все впустую?», «Пригвоздил равнодушием?», «Достойно ответил», — пишут телезрители. «В первый раз слышу. Я — артист. С интернетом я не дружу, ничего в нем не понимаю. Поэтому понятия не имею», — заверил Добронравов, говоря о срывах Кошмал.