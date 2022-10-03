. Филипп Киркоров в ужасе от пропажи известного артиста

Певец Филипп Киркоров высказался о пропаже Константина Легостаева. Артист пришел в ужас, узнав об исчезновении Константина Легостаева — фронтмена группы «Dельта». Как рассказал Киркоров, в последний раз они общались накануне: Константин обратился к нему с просьбой репостнуть в Stories его новый клип. Филипп Бедросович, как выяснилось, ничего не знал о произошедшем: «В смысле «пропал»? Господи, кошмар какой, что происходит?»Легостаев пропал в Сочи: туда он отправился, чтобы снять клип на свою песню «Русалка». Киркоров ничего не знал об этом, потому что с Легостаевым они не дружили, а просто изредка общались. «Нормальный, талантливый парень», — сказал о Легостаеве Киркоров корреспонденту телеканала «360». Сообщается, что 2 октября около 16.50 Константин пошел искупаться в море, но на берег не вернулся. Ведутся поиски, вызваны спасатели. Музыканту — 46 лет, он стал известным после участия в пятом сезоне «Фабрики звезд», он обладатель премии «Золотой граммофон» и лауреат музыкального фестиваля «Песня года». Кроме того, Константин Легостаев писал песни для Ани Лорак, Таисии Повалий и других исполнителей.