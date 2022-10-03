. Гороскоп Павла Глобы на неделю с 3 по 9 октября 2022 года

Вадим Карасев

Начинается первая полноценная неделя октября, поэтому пришло время узнать, что принесет нам начало этого месяца. Найти ответы на интересующие вам вопросы поможет гороскоп от известного астролога.

Портал Woman’s day поделился с нами важной информацией о том, что нас может ожидать в эти семь дней и как бороться с проблемами, преодолевая различные препятствия на пути. Эксперты сайта dailyhoro.ru дополнили информацию Павла Глобы, дав дополнительные рекомендации на этот важный и довольно благоприятный период времени. Следуйте им, чтобы не попасть в трудную ситуацию.

Овен

Овнам на этой неделе астрологи настоятельно советуют не вымещать свою злобу на близких людях. Не стоит также провоцировать скандалы на работе. Любые неурядицы, связанные с общением, будут иметь максимально деструктивные последствия. Астрологи рекомендуют быть проще, поменьше нервничать, а также стараться избегать общения с токсичными людьми. Если обойти стороной их нельзя, можно воспользоваться методами противодействия им. В сфере работы и денег необходимо заняться текущими проектами и делами, которые нельзя откладывать. Новые начинания лучше пока отложить.

Телец

У Тельцов ожидается очень продуктивная неделя в плане работы. Особенно это коснется представителей интеллектуальных сфер. Ускорить мышление людям данного Знака помогут четыре эффективных метода. Это будет отличное время для исправления досадных ошибок прошлого. Самые лучшие дни недели — 3 и 4 октября. Начало недели будет невероятно продуктивным и светлым. Тельцы смогут преодолеть проблемы и победить деструктивные мысли. Не будет лишним также заняться укреплением своего здоровья и иммунитета. Нужно бороться с вредными привычками.

Близнецы

Самое лучшее время для Близнецов — середина недели. 5 и 6 октября станут самыми удачливыми днями для представителей данного Знака. Это будет неделя приятных новостей и не менее приятных моментов. Чтобы не пропустить появление чего-то действительно хорошего, Близнецам стоит обходить стороной людей-манипуляторов по Знаку Зодиака. При желании люди данного Знака могут устроить себе неделю релакса и смены обстановки. Наступает то время, когда нужно действовать так, как велит душа, а не разум, хотя игнорировать последний полностью не рекомендуется.

Рак

Велика вероятность того, что у Раков возникнут проблемы во взаимоотношениях с люди, а в особенности с близкими и второй половинкой. Сейчас нельзя ни с кем спорить и показывать людям свои темные стороны, нервозность. Лучше оставаться в стороне от склоков и проблем. Поиски второй половинки тоже не дадут желаемого результата, поэтому лучший выбор для Раков — уединение, самостоятельность. Заговоры и обряды на удачную неделю помогут привлечь везение уже в первый день недели. Наступает время, когда нельзя пускать дела на самотек, а также рисковать своей репутацией.

Лев

Ночные светила помогут Львам раскрыть их зодиакальные таланты, стать лучше с любой точки зрения. Это повысит и без того высокую самооценку Львов, что благоприятно скажется на сфере любви, особенно для одиноких Львов, которые ищут вторую половинку. Лучшего времени для общения с людьми попросту не придумать, поэтому важно заводить новые знакомства, ходить на свидания, заводить страничку на специальных сайтах и так далее. Это великолепное время для путешествий и в целом для активности. Больше всего заработать смогут Львы, которые постоянно находятся в движении.

Дева

Девам стоит начать вкладывать свои ресурсы в семью и любимого человека, причем речь идет не только о деньгах, но и о времени. Нужно навещать родителей, бабушек и дедушек, дарить подарки детям, а также заниматься важными домашними делами: уборкой, ремонтом, переездом. Нужно много трудиться и работать, но и отдыхать также забывать нельзя. Ранее мы рассказывали о том, как восстановить энергетику и силы за выходные. Если неделя будет напряженной и тяжелой, в эти субботу и воскресенье Девам нужно будет как следует расслабиться, забыв обо всех делах.

Весы

Эта неделя идеально подходит для инициатив в любой сфере. Весам нужно выходить из зоны комфорта и действовать. Они смогут достичь больших высот, особенно если смогут запрограммировать себя на успех. Сделать это можно посредством пяти способов воздействия на подсознание. Период с 3 по 9 октября хорошо подходит для новых начинаний, поисков новой работы. В отношениях Весов ждет очень благоприятное время. Люди данного Знака смогут укрепить любовь и выйти на новый уровень в отношениях. Их жизнь очень скоро изменится, если они продолжат делать то, что любят.

Скорпион

Самыми благоприятными днями неделя для Скорпионов станут 4, 7 и 8 октября. В это время их ожидает большой успех в любви. Ранее начатые отношения должны будут выйти на новый уровень. Возможно, Скорпионы узнают о близком человеке много нового, даже если им кажется, что они знают всё. В финансовой сфере сейчас не лучшее время для серьезных решений, поэтому лучше не рисковать. Также важно помнить о том, что огромной силой будут обладать слова. Они могут повлиять на карму, здоровье и материальное благополучие, поэтому лучше сначала думать, а потом говорить.

Стрелец

Самый главный враг Стрельцов на этой неделе — стереотипное мышление. Эти люди редко мыслят предрассудками, но в период с 3 по 9 октября у них может появиться стимул, чтобы начать это делать. Очень важно избегать этого и не торопиться с выводами о людях и событиях. Астролог рекомендует этим людям не привязываться к старому и стараться искать в жизни нечто новое — увлечения, знакомства, впечатления. Мощный заговор от невезения и проблем поможет выйти на новый уровень в делах и в любви, но не встретить при этом сопротивления и неурядицы.

Козерог

Козерогам необходимо заняться очищением своей кармы. В условиях этой недели сделать это будет сложнее, чем обычно, потому что представителей данного Знака могут провоцировать на негатив. Все, что необходимо сейчас Козерогам — это просто держать себя в руках и не срываться на близких и друзьях. Возможно, что в эти семь дней на Козерогов навалится много работы и появятся новые перспективы, но это совсем не означает, что нужно с головой уходить в дела. Чтобы не утомляться эмоционально важно сфокусировать внимание на самых первостепенных задачах.

Водолей

Водолеям будет очень везти в делах и финансовой сфере. Эта неделя будет для них крайне продуктивной и очень важной, ведь многие из представителей данного Знака смогут понять, чем им стоит заниматься далее. Самое время воспользоваться практикой достижения целей. В любви им тоже будет везти, причем довольно сильно. Водолеи смогут произвести отличное впечатление на кого угодно. Можно начинать новые отношения, флиртовать, знакомиться. Полезно начинать новые дела и проекты по работе. Это отличная неделя для переговоров и поисков новых источников дохода.

Рыбы

Рыбам звезды и планеты помогут преуспеть в делах и работе. Будет довольно сложно найти точку опоры, поэтому лучше не рисковать. Это будет продуктивное, но непредсказуемое время. Одним из условий успеха в бизнесе и работе станет избавление от мыслей, отталкивающих удачу. В амурных делах необходимо принимать только взвешенные решения, особенно если они связаны с переводом отношений на новый уровень и попытками найти любовь. Если есть какие-то дела, которые успели изрядно потрепать нервы, но не приносят ни грамма удовольствия, то от них Рыбам лучше отказаться.