. Госдума рассмотрит законопроекты о принятии в состав России 4 регионов
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Госдума рассмотрит законопроекты о принятии в состав России 4 регионов

Госдума рассмотрит законопроекты о принятии в состав России 4 регионов

Государственная Дума на пленарном заседании 3 октября рассмотрит проекты конституционных законов о принятии в состав России четырех новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области, а также законопроекты о ратификации международных договоров, подписанных 30 сентября.

Соответствующие документы на рассмотрение Госдумы внес Президент России Владимир Путин 2 октября, тогда же Конституционный суд признал договоры соответствующими Конституции.

Из международных договоров следует, что регионы принимаются в состав России с даты подписания документов, 30 сентября. При этом в составе России ДНР и ЛНР сохранят статус и названия. Херсонская и Запорожская области также останутся областями. Что касается границ новых субъектов, то они будут определяться границами, которые «существовали на день их образования и принятия в РФ», следует из проектов. ДНР и ЛНР присоединяются к России в границах 2014 года, установленных в их конституциях.


Проекты конституционных законов предполагают, что жители новых территорий получают российское гражданство при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина РФ.

Денежной единицей на территориях новых субъектов станет рубль. До 31 декабря 2022 года разрешается рассчитываться украинской гривной. Банк России получит полномочия по установлению особенностей деятельности кредитных и некредитных финансовых учреждений.

Вооруженные силы новых субъектов войдут в состав Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, следует из проектов федеральных конституционных законов.

С 24 по 27 сентября на этих территориях прошли референдумы о вхождении в состав России. На голосовании в ДНР присоединение к России поддержали 99,23 процента жителей, в ЛНР — 98,42, в Запорожской области — 93,11, в Херсонской — 87,05 процента.

В Кремле 30 сентября прошла церемония принятия в состав России новых территорий. Путин подписал договоры о вхождении в состав страны Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей при участии глав этих территорий.

Выступая на митинг-концерте на Красной площади в честь этого события, Путин назвал этот день историческим. Президент подчеркнул, что Россия открывает «не только двери родного дома для наших братьев и сестер, она открывает им свое сердце». «Добро пожаловать домой», — добавил  он. 

По словам российского лидера, РФ будет делать все для возрождения экономики, повышения уровня безопасности и восстановления инфраструктуры в новых регионах страны.

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По материалам: pnp.ru

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