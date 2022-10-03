. Гоша Куценко признался, чего больше всего боится

Актер Гоша Куценко сделал признание. Артист признался, что жутко боится высоты. На церемонии вручения профессиональной премии Гильдии каскадеров России «Альтер эго», которая по традиции прошла в Доме кино, Гоша награждал каскадера Алексея Силкина в номинации «Лучший высотный трюк». С этим каскадером актер работает почти двадцать лет, начиная с «Ночного дозора».«Зритель думает, что Куценко смелый, а я боюсь высоты, поэтому все подобные трюки за меня делает Алексей, — признался Гоша. — Единственное, что мне нужно в кадре, — оттолкнуться от подоконника». А вот Роман Курцын в фильме «Гуляй, Вася! Свидание на Бали» дрался сам, даже на крупных планах. И поэтому заслуженно получил приз в номинации «Лучшая постановка драки».