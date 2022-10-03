. Гоша Куценко рассказал о своей причастности к беременности Ольги Орловой
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Гоша Куценко рассказал о своей причастности к беременности Ольги Орловой

Гоша Куценко рассказал о своей причастности к беременности Ольги Орловой
Актер Гоша Куценко поздравил Ольгу Орлову с будущим пополнением. Известный актер Гоша Куценко пошутил над беременностью 45-летней певицы Ольги Орловой. Артист сделал заявление в шоу НТВ «Ты не поверишь!».
«Олька, извини, что не от меня, я люблю тебя! Рад, что ты нашла свою половинку», — отметил он. Орлова объявила о своей беременности на минувшей неделе. Певица заявила, что уже знает пол малыша, но поклонникам об этом пока не рассказывает. У Орловой также есть сын Артем от первого брака с Александром Кармановым. Парню сейчас 21 год.
# Шоу-бизнес Куценко Гоша
По материалам: z-aya

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