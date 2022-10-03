. Грант снова оставил Самонину в одиночестве
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Грант снова оставил Самонину в одиночестве

Грант снова оставил Самонину в одиночестве
Анна Самонина и Артём Грант только-только помирились и начали налаживать отношения, как парень вновь отправился в свой родной город для решения «важных» дел. Не так давно Артём Грант и Аня Самонина вновь помирились и начали пытаться строить нормальные отношения. Однако Артёму Гранту резко понадобилось уехать в Минск, чтобы решить важные вопросы. Аня в очередной раз решила довериться Артёму и дожидается его на проекте, рассчитывая на хорошее отношение.

Прошлая попытка этих двоих построить отношения завершилась очень громким скандалом. В начале Самониной показалось, что Грант без особого желания оплачивает её покупки, после чего она начала говорить о жадности. После этого девушка узнала, что он оскорблял её за спиной и не удалил интимные видео. Она сильно расстроилась, но парню удалось убедить её в своей симпатии.

Фанаты уверены, что Аня просто желает всеми силами побольше задержаться на Дом-2, но даже не думает беременеть и заводить семью, а также бороться за 10 000 000 рублей. Видимо, именно по этой причине она решилась сойти с Артёмом, который тоже не горит желанием брать на себя такую ответственность. При этом он регулярно переписывается с Клавдией Безверховой. Стоит ли Ане давать ему третий шанс?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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