. Хакеры похитили данные сотрудников и клиентов сети DNS

Вадим Карасев

Сеть магазинов электроники DNS призналась в утечке персональных данных клиентов и сотрудников из-за атаки хакеров.

"Мы видим, что атака производилась группировкой хакеров. Мы уже нашли пробелы в защите нашей информационной инфраструктуры и ведем работы по усилению информационной безопасности в компании".

Взлом производился с серверов, которые находятся вне территории России.

В открытый доступ попала база данных DNS, содержащая 16,524 млн записей с информацией о покупателях. Причем специалисты компании выяснили, что злоумышленники смогли извлечь именно личную информацию работников.

Торговая сеть DNS насчитывает более 2,7 тыс. магазинов по всей России, присутствует в 1,1 тыс. городов.

Отметим, что около 13 тысяч российских пользователей в период апреля-августа нынешнего года подверглись атаке вредоносной программы Agent Tesla для кражи учетных данных и слежки через веб-камеры.