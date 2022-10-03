Хакеры похитили данные сотрудников и клиентов сети DNS
Сеть магазинов электроники DNS призналась в утечке персональных данных клиентов и сотрудников из-за атаки хакеров.
Взлом производился с серверов, которые находятся вне территории России.
В открытый доступ попала база данных DNS, содержащая 16,524 млн записей с информацией о покупателях. Причем специалисты компании выяснили, что злоумышленники смогли извлечь именно личную информацию работников.
Торговая сеть DNS насчитывает более 2,7 тыс. магазинов по всей России, присутствует в 1,1 тыс. городов.
Отметим, что около 13 тысяч российских пользователей в период апреля-августа нынешнего года подверглись атаке вредоносной программы Agent Tesla для кражи учетных данных и слежки через веб-камеры.