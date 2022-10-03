. Хакеры похитили данные сотрудников и клиентов сети DNS
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Хакеры похитили данные сотрудников и клиентов сети DNS

Хакеры похитили данные сотрудников и клиентов сети DNS

Сеть магазинов электроники DNS призналась в утечке персональных данных клиентов и сотрудников из-за атаки хакеров.

"Мы видим, что атака производилась группировкой хакеров. Мы уже нашли пробелы в защите нашей информационной инфраструктуры и ведем работы по усилению информационной безопасности в компании".

Взлом производился с серверов, которые находятся вне территории России.


В открытый доступ попала база данных DNS, содержащая 16,524 млн записей с информацией о покупателях. Причем специалисты компании выяснили, что злоумышленники смогли извлечь именно личную информацию работников.

Торговая сеть DNS насчитывает более 2,7 тыс. магазинов по всей России, присутствует в 1,1 тыс. городов.

Отметим, что около 13 тысяч российских пользователей в период апреля-августа нынешнего года подверглись атаке вредоносной программы Agent Tesla для кражи учетных данных и слежки через веб-камеры.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Звезда «ДОМа-2» Безус, бросивший Горину ради семьи, впервые показал лицо дочери
Звезда «ДОМа-2» Безус, бросивший Горину ради семьи, впервые показал
Хакеры похитили данные сотрудников и клиентов сети DNS
Хакеры похитили данные сотрудников и клиентов сети DNS
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 30.09.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 30.09.2022
Доходы россиян увеличатся
Доходы россиян увеличатся
Надежда Бабкина рассказала, когда было понятно, что Борис Моисеев больше не будет петь
Надежда Бабкина рассказала, когда было понятно, что Борис Моисеев
Гоша Куценко признался, чего больше всего боится
Гоша Куценко признался, чего больше всего боится
Лариса Андерсен рассказала о благоприятных днях в октябре 2022
Лариса Андерсен рассказала о благоприятных днях в октябре 2022
Ани Лорак выступила с сольным концертом впервые за долгое время, но не в России
Ани Лорак выступила с сольным концертом впервые за долгое время, но
Какой будет предстоящая неделя с 3 по 9 октября 2022 года для всех знаков зодиака, какой день будет самым удачным для каждого знака
Какой будет предстоящая неделя с 3 по 9 октября 2022 года для всех
В США допустили распад НАТО из-за стремления к войне с Россией
В США допустили распад НАТО из-за стремления к войне с Россией
На границе России и Эстонии образовалась очередь из украинских автомобилей
На границе России и Эстонии образовалась очередь из украинских
Германии предрекли дефицит газа из-за отказа немцев экономить
Германии предрекли дефицит газа из-за отказа немцев экономить

Топ на сегодня

Франция устроила скандал на заседании ООН по «Северным потокам»
Франция устроила скандал на заседании ООН по «Северным потокам»
Спрогнозированы цены на популярные крупы в России
Спрогнозированы цены на популярные крупы в России
Какие животные будут любимчиками покровителя года Кролика, а каким он приготовил испытания: восточный гороскоп на 2023 год
Какие животные будут любимчиками покровителя года Кролика, а каким он
Россиянам назвали правильный способ совершать покупки
Россиянам назвали правильный способ совершать покупки
Лимонная кислота в домашнем хозяйстве: какие предметы можно чистить, а какие нельзя
Лимонная кислота в домашнем хозяйстве: какие предметы можно чистить,

Еще по теме

«Почта России» сообщила об утечке данных клиентов
Данные сотрудников Европарламента утекли в сеть
Данные тысяч клиентов популярного магазина косметики утекли в сеть
Отели Marriott сообщили об утечке данных 500 млн клиентов