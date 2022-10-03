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Хэллоуин в 2022 году традиционно отпразднуют в конце октября

Хэллоуин в 2022 году традиционно отпразднуют в конце октября

Среди новых, но очень популярных праздничных торжеств особое значение имеет Хэллоуин. Это событие связано с мистикой, страшными событиями и необычными мистическими явлениями. Праздник, который в России все чаще отмечают молодые люди, наступает в последний день октября.

Дата Хэллоуина в 2022 году


Хэллоуин — праздник всех святых, пришедший к нам с Запада. Праздник образовался из-за того, что кельты, делившие год на две равные половины, первый период — с мая по октябрь — считали добрым и светлым, а период с ноября по апрель — холодным и, соответственно, временем зла и тьмы. Ночь с 31 октября на 1 ноября была рубежом между этими двумя отрезками года — именно на нее приходится Хэллоуин в 2022 году.

История праздника

История у праздника очень интересная. Впервые о Хэллоуине узнали жители Британии. Народы верили, что год состоит из 2 периодов: темный и светлый. Темный начинался 31 октября, в это время как раз завершали уборку урожая. Люди были уверены, что в эти числа на землю приходили злые духи.

Чтобы их отпугнуть, местные жители одевали страшные костюмы. Это позволяло людям смешаться с общей массой и не быть заметными для нечисти. Через некоторое время праздник стал популярен и в других странах.

Давние и современные традиции празднования

Однако старые языческие традиции искоренить так и не удалось. И сегодня Хэллоуин у многих продолжает ассоциироваться вовсе не с христианскими святыми, а с языческой верой в то, что в эту ночь стираются границы между мирами.

Древние традиции, пережив некоторую трансформацию, существуют и теперь. Только вместо звериных шкур на Хэллоуин принято надевать костюмы. Причем зачастую такие страшные, что любая нечисть, как считалось, непременно придет в ужас и пустится наутек.

Во многих странах угощение для духов сегодня достается детям, ходящим от дома к дому в красочных костюмах.

А священный огонь по-прежнему приносят в дом в фонариках, вырезанных из тыквы. Кстати, неясно, фигурировала ли тыква в первоначальных традициях. По некоторым версиям это была репа или брюква.

Хэллоуин в России

К нам Хэллоуин пришел в 90-е, и еще не успел обрасти традициями, подобными тем, что существуют в Европе или Америке, где Хэллоуин праздновался веками.

Русская Православная Церковь празднование Хэллоуина не одобряет. Как кстати, и Совет муфтиев России. Именно из-за его языческих коннотаций — как ни крути, а кельтский Самайн ассоциируется со смертью, в то время как христианство говорит нам о вечной жизни. Защитой от всяческого зла для христианина является вера в Бога, без чуждых стародавних обрядов. И у православных есть свой День всех святых — он приходится на первое воскресенье после праздника Святой Троицы в июне.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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