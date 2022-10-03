. Хоррор The Bridge Curse: Road to Salvation выйдет на приставках Xbox, после успешного старта на PC
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Хоррор The Bridge Curse: Road to Salvation выйдет на приставках Xbox, после успешного старта на PC

Хоррор The Bridge Curse: Road to Salvation выйдет на приставках Xbox, после успешного старта на PC


Разработчики хоррора The Bridge Curse: Road to Salvation объявили о планах выпустить проект на новых платформах: Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и Switch. Игра станет доступна на консолях в первой половине 2023 года, пока точная дата ее релиза не называется.

Ранее хоррор The Bridge Curse: Road to Salvation вышел в Steam, где у него около 1000 отзывов, а средняя оценка «Очень положительная». Игра предлагает переместиться в настоящий фильм ужасов, сталкиваясь с различными страхами из городской легенды. Ниже можно посмотреть геймплей The Bridge Curse: Road to Salvation.


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К релизу на консолях в The Bridge Curse: Road to Salvation обещают добавить английскую озвучку, сейчас игра имеет озвучку только на китайском языке.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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