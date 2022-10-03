. Искусствовед Дмитрий Озерков покинул пост заведующего отделом современного искусства Эрмитажа и уехал из России
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Искусствовед Дмитрий Озерков покинул пост заведующего отделом современного искусства Эрмитажа и уехал из России

Искусствовед Дмитрий Озерков покинул пост заведующего отделом современного искусства Эрмитажа и уехал из России

Искусствовед Дмитрий Озерков покинул пост заведующего отделом современного искусства Эрмитажа и уехал из России. Об этом он написал в инстаграме*.

Он заявил, что уволиться решил еще после 24 февраля, но окончательное решение принял после интервью с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским, которое вышло в конце июня. В нем глава музея сказал, что Россия совершает "великие глобальные преобразования" и "меняет мировую историю". Озерков заявил, что не участвовал в деятельности музея с марта, а часть коллекции, за которую он отвечал, он передал своим коллегам. Я ушел, потому что не намерен иметь ничего общего с сегодняшней Россией, — написал он.

Озерков рассказал, что отдел современного искусства в Эрмитаже, который начал создаваться в 2006 году, был "построен на диалоге и взаимном уважении к языкам и странам, национальностям и религиям, истории и современности". После того, как Россия ввела свои войска в Украину, диалог и уважение перестали что-либо значить в России, новости сменились пропагандой. Я, как гражданин России, видел в этом позоре и свою вину, и разделял это мнение. И мой выбор — перестать что-то делать в сегодняшней России и для нее. Он заявил, что отказался и от других проектов, над которыми работал, а также вышел из горсовета по культуре при губернаторе Санкт-Петербурга. Россия выдавила из себя всех нас, кто не хотел для ее культуры ничего, кроме добра. В Эрмитаже Озерков работал 22 года. С самого начала военной спецоперации РФ на Украине он высказывался против действий российского правительства.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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