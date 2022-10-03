Иван Ургант о словах Потапа: «В трубку не рыдал, прощения за страну не просил»
Скандальное интервью украинского музыканта Потапа наделало много шума. В нем он как обычно высказался против России, а также неожиданно сказал об Ивне Урганте.
По словам Потапа, когда началась спецоперация, знаменитый телеведущий позвонил ему и долго разговаривал. А затем расплакался и просил прощения. Слова украинской знаменитости обсуждаются весь день — но, похоже, это очередной хайп по стороны музыканта.
Иван Ургант дал эксклюзивный комментарий «СтарХиту», в котором опроверг его слова.
Отметим, что на Ивана Урганта последние несколько месяцев постоянно льется хейт от патриотов, которые обвинили его во всех смертных грехах. Им не понравилась его публикация 24 февраля, а также то, что артист уехал из страны весной на отдых. Затем появились странная информация о том, что телеведущий якобы распродает имущество в Москве, но все это оказалось фейком.
Ургант не комментирует слухи, которые о нем распространяют СМИ и держится в стороне от политических высказываний. Его именное вечернее шоу не выходит уже почти восемь месяцев, но инсайдеры сообщают: закрывать его не стали, просто пока не выпустили в эфир. Недавно Иван вернулся к проведению корпоративных мероприятий, а также стал спикером одной крупнейшей онлайн-платформы для образования.