. Иван Ургант о словах Потапа: «В трубку не рыдал, прощения за страну не просил»
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Иван Ургант о словах Потапа: «В трубку не рыдал, прощения за страну не просил»

Иван Ургант о словах Потапа: «В трубку не рыдал, прощения за страну не просил»

Скандальное интервью украинского музыканта Потапа наделало много шума. В нем он как обычно высказался против России, а также неожиданно сказал об Ивне Урганте.


По словам Потапа, когда началась спецоперация, знаменитый телеведущий позвонил ему и долго разговаривал. А затем расплакался и просил прощения. Слова украинской знаменитости обсуждаются весь день — но, похоже, это очередной хайп по стороны музыканта.

Иван Ургант дал эксклюзивный комментарий «СтарХиту», в котором опроверг его слова.

«Я не привык комментировать частные разговоры в публичном пространстве, потому что полагаю, что частный телефонный разговор касается только двух людей, которые говорят, и тех спецслужб, которые слушают. Оказывается, не только. В таком случае сообщаю. В трубку не рыдал. Прощения за страну не просил», — сказал Иван Ургант.

Отметим, что на Ивана Урганта последние несколько месяцев постоянно льется хейт от патриотов, которые обвинили его во всех смертных грехах. Им не понравилась его публикация 24 февраля, а также то, что артист уехал из страны весной на отдых. Затем появились странная информация о том, что телеведущий якобы распродает имущество в Москве, но все это оказалось фейком.

Ургант не комментирует слухи, которые о нем распространяют СМИ и держится в стороне от политических высказываний. Его именное вечернее шоу не выходит уже почти восемь месяцев, но инсайдеры сообщают: закрывать его не стали, просто пока не выпустили в эфир. Недавно Иван вернулся к проведению корпоративных мероприятий, а также стал спикером одной крупнейшей онлайн-платформы для образования.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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