. Иван Ургант в слезах просил прощение перед украинцами, заявил муж Насти Каменских
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Иван Ургант в слезах просил прощение перед украинцами, заявил муж Насти Каменских

Иван Ургант в слезах просил прощение перед украинцами, заявил муж Насти Каменских
Потап рассказал об откровенно разговоре с актером и ведущем Иваном Ургантом. В день объявления спецоперации Иван Ургант опубликовал в личном блоге многозначительный пост с черным квадратом. Подписи к посту не последовало, как и заявлений об отношении к СВО. Однако украинский музыкант Потап утверждает, что ведущий высказался в их личном разговоре. Рэпер рассказал, что шоумен обратился к нему после 24 февраля с пылкой речью. Разумеется, на подобные откровения 44-летний ведущий Первого канала решился кулуарно. «Мне позвонил Иван Ургант, который плакал, он сказал в трубку: «Простите!». Ваня — один из тех людей, кто переживал за всех, за всю Украину», — передает 41-летний муж Насти Коменских в интервью YouTube-каналу. Ведущий пока не прокомментировал слова Потапа. Ранее Ургант лишь отбивался от слухов об эмиграции. «Я про Россию никогда не забывал! Человек никуда не хочет уезжать, я по себе знаю», — подчеркивал он.
К слову, постепенно артист входит в рабочий режим. Однако о возвращении в эфир «Вечернего Урганта» речь пока не идет. Иван появляется в роликах в соцсетях, а также посещает различные мероприятия. На одном из таких недавно разгорелся скандал. Ургант посетил спектакль в театре Вахтангова, вместе с ним была и Кристина Орбакайте. Как сообщали в Telegram-каналах, звезд выгнали из зала из-за того, что они не встали под гимн России, который включили, чтобы почтить память военнослужащих, погибших на Донбассе. Брюнет опроверг домыслы. «Несмотря нa то, что мы с Кристиной Орбакайте, конечно, весь сентябрь ходим по театрам, но вот конкретно в Театр Вахтангова я не зашел. И на спектакле этом меня не было, я вообще в тот день был дома. Удивительное дело, в театре я не был, но все, что происходит, очень сильно напоминает плохой театр, a иногда даже цирк», — заявил он.
# Шоу-бизнес Ургант Иван
По материалам: z-aya

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