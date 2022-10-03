. Яна Рудковская прокомментировала уход Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе

Вадим Карасев

Продюсер Яна Рудковская в своем телеграм-канале "Голубь мира" опубликовала два больших поста об уходе фигуристки Александры Трусовой к тренеру Светлане Соколовской и "веке спортсменок".

Зная хорошо Сашу, работая с ней на многих наших шоу, общаясь с ней, когда она тренировалась у Евгения, могу сказать одно, что она уникальная спортсменка — бриллиант, который так и не получил свою золотую олимпийскую заслуженную огранку Пекина! Век спортсмена недолгий (хотя есть и исключения из правил): выйти на пик своей формы, и, сделав свои заветные пять четверных, она получила лишь серебро! Не знаю, когда еще кто-то, кроме нее, сможет у девочек выполнить такой контент, но я знаю одно: она это сделала не на местечковых соревнованиях, а на Олимпийских играх. На главных стартах для любого спортсмена! Выполнила свой максимум! Это выдающийся результат, наработанный титаническим каждодневным трудом в совокупности с большим прыжковым талантом и уникальной физикой!

Удачи тебе, дорогая Саша! Твой девиз всегда был: "Невозможное возможно", как слова в той небезызвестной всем песне, в которую мы когда-то с Димой Биланом поверили. Буду счастлива увидеть тебя на пьедестале на следующих Олимпийских играх: даст Бог, мы на них все-таки как-то доедем! — написала продюсер.

Спустя день Яна опубликовала еще один пост. Век спортсменок недолог, скажете вы. Особенно у талантливых, особенно у почти гениальных. Тех, которых коснулся своей рукою Бог. А точно ли так? Может быть, это миф, в который мы поверили из-за того, что были свидетелями таких быстрых закатов таких громких фамилий? Давайте честно: век спортсмена, спортсменки может быть разным. Девочки могут вспыхнуть ярко и тут же сгореть, а могут засиять яркой звездой и продолжить светить.

Саша Трусова — уникальная, отлитая из стали, несгибаемая! И все же, несмотря на ее уникальный талант, на ее успехи, до золота ее не довели. И не только ее. И многим могло показаться, что все, что она упустила свой шанс, попыталась взлететь и не смогла. Во-первых, Саша не такова. Во-вторых, это, повторюсь, миф! Легенда, в которую многие из нас поверили, потому что так быстро закончилась постолимпийская карьера Юли Липницкой, потом почти так же быстро — Алины Загитовой. И дай Бог, не будет так короток век Ани Щербаковой.

У Этери Тутберидзе прекрасные спортсменки! Но ни одна ее чемпионка, к сожалению, не вернулась на олимпийский лед. Они горели в спорте очень ярко, но очень недолго. И ни одна из них не получила второго шанса. Не просто не взошла на свой второй олимпийский подиум, а в принципе до него не доехала. Максимум сезон и все, откатали, сидим дома.

Есть искры — и есть долгожители. Не для того девочки соревнуются, чтобы стать чемпионками (в лучшем случае), а потом уйти в тренерство. Действительно великие спортсмены, которые вписывают свои имена в историю надолго, проходят два олимпийских цикла минимум. Ирина Слуцкая — два олимпийских цикла и две олимпийские медали. Ирина Роднина — три олимпийских цикла и три медали. Евгений Плющенко — четыре олимпийских цикла и четыре медали. Великими их имена делает именно долгожительство. И это не только талант, хотя каждый из них гений в фигурном катании. Это подход. И их фамилии, я верю, не последние. Рядом с ними на небе рано или поздно загорятся новые путеводные звезды, — подытожила Яна Рудковская.

2 октября стало известно, что 18-летняя Александра Трусова — серебряный призер Олимпиады в Пекине — покинула группу Этери Тутберидзе и перешла к Светлане Соколовской. Некоторые считают, что она приняла такое решение ради своего возлюбленного Марка Кондратюка (он занимается в группе у Соколовой).





Марк Кондратюк и Александра Трусова

Новость уже успела прокомментировать заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова: Тему любви трогать не надо. Вы же знаете, что Трусова дружит с Кондратюком. Поживем и увидим. Мы знаем, какие результаты были у Этери Георгиевны — как она поднялась. Теперь будем ждать, какие результаты будут дальше. Это уже второй раз, когда Трусова уходит от своей наставницы. Так, в сезоне 2020—2021 года фигуристка перешла в Академию Евгения Плющенко, однако потом все-таки вернулась к Этери Тутберидзе.

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