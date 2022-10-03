. Эксперт объяснил, что демонстрирует ратификация договоров о вхождении четырех регионов в состав РФ

Вадим Карасев

Политолог, член Экспертного клуба "Дигория" Алексей Малинин объяснил, какой тренд демонстрирует ратификация договоров о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья в состав России.

"Сегодняшняя ратификация договоров о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья наглядно демонстрирует крайне важный для российской системы государственного управления тренд: президенту удается задавать ту повестку, которая объединяет представителей различных идеологических и административных групп. Идеологические соперники в лице коммунистов, либерал-демократов, правых центристов в парламенте и правительство – сегодня в стенах Государственной думы все единодушно выступили за появление четырех новых российских субъектов: парламентарии своими голосами, а члены Правительства – высказываниями", - заявил Малинин.

Эксперт подчеркнул, что в эпоху геополитической турбулентности и нарастающей тревожности среди населения внутри России такая консолидация элит играет особую роль, поскольку власть показывает гражданам, что все ее компоненты уверены в правильности заданного президентом курса.

"Кстати, важно еще упомянуть, что договоры о присоединении ранее одобрил Конституционный суд, а это означает, что решение президента поддержали все три ветви власти. Завтра будет подведен итог: состоится голосование в Совете Федерации – и вопрос с присоединением освобожденных территорий будет окончательно закрыт", - заключил эксперт.