. Эксперт объяснил, что демонстрирует ратификация договоров о вхождении четырех регионов в состав РФ
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Эксперт объяснил, что демонстрирует ратификация договоров о вхождении четырех регионов в состав РФ

Эксперт объяснил, что демонстрирует ратификация договоров о вхождении четырех регионов в состав РФ

Политолог, член Экспертного клуба "Дигория" Алексей Малинин объяснил, какой тренд демонстрирует ратификация договоров о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья в состав России.

"Сегодняшняя ратификация договоров о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья наглядно демонстрирует крайне важный для российской системы государственного управления тренд: президенту удается задавать ту повестку, которая объединяет представителей различных идеологических и административных групп. Идеологические соперники в лице коммунистов, либерал-демократов, правых центристов в парламенте и правительство – сегодня в стенах Государственной думы все единодушно выступили за появление четырех новых российских субъектов: парламентарии своими голосами, а члены Правительства – высказываниями", - заявил Малинин.


Эксперт подчеркнул, что в эпоху геополитической турбулентности и нарастающей тревожности среди населения внутри России такая консолидация элит играет особую роль, поскольку власть показывает гражданам, что все ее компоненты уверены в правильности заданного президентом курса.

"Кстати, важно еще упомянуть, что договоры о присоединении ранее одобрил Конституционный суд, а это означает, что решение президента поддержали все три ветви власти. Завтра будет подведен итог: состоится голосование в Совете Федерации – и вопрос с присоединением освобожденных территорий будет окончательно закрыт", - заключил эксперт.

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По материалам: uposters.ru

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