. Эксперт прокомментировал призыв спикера Рады отключить от SWIFT все банки России

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT прокомментировал призыв спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука отключить от SWIFT все российские банки.

Крупнейшие российские банки отключили от SWIFT после начала спецоперации РФ на Украине, переводы проводят лишь несколько из них. Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук 3 октября призвал страны ЕС отключить от SWIFT все банки России и Белоруссии.

По словам Беляева, SWIFT не единственный способ межбанковских переводов. «SWIFT — это не система расчетов и не система платежей. Это только система оповещения банками друг друга о необходимости совершения финансовой операции. В теории это может быть любое сообщение: письменное по факсу, по телефону и так далее», — объяснил эксперт.

Беляев рассказал, что в России работает аналог SWIFT — Система передачи финансовых сообщений, но используется только внутри страны. В то же время отключение от SWIFT не повлияет на внутренние межбанковские переводы.