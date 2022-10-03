. Энди Макдауэлл и Ева Лонгория приняли участие в показе L'Oreal Paris

Вадим Карасев

В прошедшее воскресенье косметический бренд L'Oréal Paris провел уже пятый показ в рамках Недели моды. На подиум в нарядах разных модных брендов, с которыми сотрудничает бьюти-марка, вышли Энди Макдауэлл, Ева Лонгория, Коко Роша и другие, а среди зрителей была супермодель Наоми Кэмпбелл. Принял участие в показе и актер Николай Костер-Вальдау, известный по роли Джейме Ланнистера в "Игре престолов", — он вышел на подиум вместе со своей женой Нукакой Костер-Вальдау. 64-летняя Макдауэлл появилась на подиуме в платье с перьями и высоким вырезом, обнажившим ноги.





Ева ЛонгорияЭнди Макдауэлл





Наоми Кэмпбелл

Новый показ посвятили теме эмансипации и повышения женской самооценки. Место проведения дефиле поэтому выбрали весьма символическое — историческое здание Военного училища, расположенное в 7-м округе Парижа. Бренд также напомнил о своей международной программе по повышению осведомленности об уличных домогательствах Stand Up. Так, на ее дальнейшую реализацию будет передано 100% прибыли от новой губной помады оттенка Rouge Liberté, которую презентовали в день показа.





Нукака и Николай Костер-ВальдауСинди БрунаКоко РошаНадя Бесчетникова