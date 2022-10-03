Кадыров захотел попасть в книгу рекордов Гиннесса
Глава Чеченской Республики (ЧР) Рамзан Кадыров в личном Telegram-канале рассказал о планах подать заявку в Книгу рекордов России, а затем и в Книгу Гиннесса. Чеченский лидер считает себя "рекордсменом по санкциям".
Все ограничения, введенные Западом против главы республики, Кадыров перечислил в публикации в Telegram. Так, по словам руководителя Чечни, в его адрес введено 15 прямых санкций, 10 – против членов его семьи, 28 – против его коллег и единомышленников, 9 – против чеченских организаций, 4 – против лошадей и 4 – против аккаунтов в соцсетях.
Кадыров подчеркнул, что такое количество персональных ограничений не вводилось даже в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко и президента Сирии Башара Асада. Чеченский лидер пошутил, что за последние полгода он "обогнал" северокорейского коллегу Ким Чен Ына.
Ранее Кадыров анонсировал отправку сыновей-подростков на передовую в рамках военной операции на Украине. По словам чеченского лидера, его дети примут участие в боевых действия на "самых сложных участках линии соприкосновения".