. Кадыров захотел попасть в книгу рекордов Гиннесса

Вадим Карасев

Глава Чеченской Республики (ЧР) Рамзан Кадыров в личном Telegram-канале рассказал о планах подать заявку в Книгу рекордов России, а затем и в Книгу Гиннесса. Чеченский лидер считает себя "рекордсменом по санкциям".

Все ограничения, введенные Западом против главы республики, Кадыров перечислил в публикации в Telegram. Так, по словам руководителя Чечни, в его адрес введено 15 прямых санкций, 10 – против членов его семьи, 28 – против его коллег и единомышленников, 9 – против чеченских организаций, 4 – против лошадей и 4 – против аккаунтов в соцсетях.

Кадыров подчеркнул, что такое количество персональных ограничений не вводилось даже в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко и президента Сирии Башара Асада. Чеченский лидер пошутил, что за последние полгода он "обогнал" северокорейского коллегу Ким Чен Ына.

"Иностранцы пытаются лишить меня всего уже более 11 лет, только, как видите, ничего не получается. Но не пропадать же такому громадному труду Запада. Сначала я подам заявку в Книгу рекордов России. Она все-таки для меня ближе и роднее. А потом, чтобы иностранные политики почувствовали, что не зря 11 лет придумывали ограничения, подам и в Книгу рекордов Гиннесса", – написал глава Чечни.



Ранее Кадыров анонсировал отправку сыновей-подростков на передовую в рамках военной операции на Украине. По словам чеченского лидера, его дети примут участие в боевых действия на "самых сложных участках линии соприкосновения".