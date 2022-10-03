. Как изменились актёры легендарного сериала «Доктор Хаус» спустя 18 лет после выхода первой серии
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Как изменились актёры легендарного сериала «Доктор Хаус» спустя 18 лет после выхода первой серии

Как изменились актёры легендарного сериала «Доктор Хаус» спустя 18 лет после выхода первой серии

В это невероятно трудно поверить, но с момента выхода сериала «Доктор Хаус» прошло почти 18 лет (значимую дату кинокартина отметит 16 ноября). Увлекательный сюжет погрузил нас в удивительную историю о талантливом медике, который вместе со своей командой спасал людей, находящихся на грани смерти, и при этом умудрялся впутываться в серьёзные жизненные истории.

Целых 8 сезонов мы с интересом наблюдали за развитием событий и сопереживали главным героям. За это время они стали для зрителей настолько близки, что многие из них по-прежнему продолжают следить за жизнью актёров и тем, как они меняются, становясь старше. Если вам тоже интересно посмотреть, насколько сильно преобразились герои главного медицинского сериала двухтысячных, листайте ниже.

Стейси Уорнер — Села Уорд

Лиза Кадди — Лиза Эдельштейн

Отцы Хью Лори, Лизы Эдельштейн и Джесси Спенсера являются врачами. Актёры неоднократно упоминали в интервью, что им не по себе от того факта, что актёрская игра оплачивается куда выше, чем сложная и ответственная работа медиков, посвятивших жизнь спасению людей.

Роберт Чейз — Джесси Спенсер

Грегори Хаус — Хью Лори

Реми Борегард Хедли — Оливия Уайлд

Шарлин Йи — Чи Пак

Лоренс Катнер — Кэл Пенн

Поклонников сериала жутко расстроила внезапная смерть молодого врача Лоуренса Катнера. Оказывается Кэла Пенна, исполнявшего эту роль, пригласили на работу в Вашингтон. Съёмочная группа пошла на уступки актёру, и ей пришлось выкручиваться из ситуации столь неприятным образом.

Джессика Адамс — Одетт Эннэйбл

Марта Мастерс — Эмбер Тэмблин

Эмбер Волакис — Энн Дудек

Здесь вы можете посмотреть, как изменились популярные австралийские актёры с тех пор, как они впервые появились на больших экранах.

# Интересное
По материалам: twizz

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