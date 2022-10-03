Как изменились актёры легендарного сериала «Доктор Хаус» спустя 18 лет после выхода первой серии
В это невероятно трудно поверить, но с момента выхода сериала «Доктор Хаус» прошло почти 18 лет (значимую дату кинокартина отметит 16 ноября). Увлекательный сюжет погрузил нас в удивительную историю о талантливом медике, который вместе со своей командой спасал людей, находящихся на грани смерти, и при этом умудрялся впутываться в серьёзные жизненные истории.
Целых 8 сезонов мы с интересом наблюдали за развитием событий и сопереживали главным героям. За это время они стали для зрителей настолько близки, что многие из них по-прежнему продолжают следить за жизнью актёров и тем, как они меняются, становясь старше. Если вам тоже интересно посмотреть, насколько сильно преобразились герои главного медицинского сериала двухтысячных, листайте ниже.
Стейси Уорнер — Села Уорд
Лиза Кадди — Лиза Эдельштейн
Отцы Хью Лори, Лизы Эдельштейн и Джесси Спенсера являются врачами. Актёры неоднократно упоминали в интервью, что им не по себе от того факта, что актёрская игра оплачивается куда выше, чем сложная и ответственная работа медиков, посвятивших жизнь спасению людей.
Роберт Чейз — Джесси Спенсер
Грегори Хаус — Хью Лори
Реми Борегард Хедли — Оливия Уайлд
Шарлин Йи — Чи Пак
Лоренс Катнер — Кэл Пенн
Поклонников сериала жутко расстроила внезапная смерть молодого врача Лоуренса Катнера. Оказывается Кэла Пенна, исполнявшего эту роль, пригласили на работу в Вашингтон. Съёмочная группа пошла на уступки актёру, и ей пришлось выкручиваться из ситуации столь неприятным образом.
Джессика Адамс — Одетт Эннэйбл
Марта Мастерс — Эмбер Тэмблин
Эмбер Волакис — Энн Дудек
Здесь вы можете посмотреть, как изменились популярные австралийские актёры с тех пор, как они впервые появились на больших экранах.