. Как метеопатам пережить геомагнитный шторм с сильным солнечным ветром с 3 по 20 октября 2022 года

В октябре 2022 года следует ожидать затяжные магнитные бури, начиная с 3 по 20 числа. Геомагнитный шторм с сильным солнечным ветром способен усугубить состояние многих метеопатов.

Магнитные бури с 3 по 20 октября

Октябрь 2022 года станет самым опасным из всех месяцев. Уже с первых чисел Землю накроют геомагнитный шторм, сила его удара может достигать 5-6 баллов и тут же снижаться до 2 баллов. Такая обстановка вызовет у многих метеопатов проблемы со здоровьем.





Самым опасным днем считается 3 октября, поскольку магнитные бури будут давать о себе знать еще с самого утра. Сила удара их будет составлять 5 баллов, а в течение дня будут происходить колебания от 3 до 4 баллов.

С 4 по 5 октября тоже прогнозируется неблагоприятная геомагнитная обстановка. Эта магнитная буря будет достигать 4 баллов и тоже вызовет много неприятных симптомов у метеозависимых людей. Некоторые могут жаловаться на проблемы с сердцем и сосудами.

С 6 по 11 и с 15 по 20 октября Землю будут накрывать бури с силой удара в 3-4 балла. Несмотря на то, что это не сильные бури, они тоже могут повлиять на здоровье людей, вызывая обострение имеющихся недугов.

Несмотря на столько дней с магнитными бурями, в октябре будут и дни отдыха: 10, 12, 13 и 14 число. Эти бури будут не сильными, всего 2 балла. В эти дни метеопаты смогут немного передохнуть и расслабиться.

Какие симптомы может вызывать геомагнитный шторм





Влиянию магнитных бурь подвергаются много людей. В это время они могут испытывать проблемы с сердечно-сосудистой системой, а также обостряются хронические недуги. При высокой силе удара люди могут жаловаться на такие недомогания:

головокружение, мигрень, шум в ушах;

перепады настроения;

нарушение зрения;

перепады показателей артериального давления;

учащенное сердцебиение;

одышку;

боли в суставах, мышцах и костях;

общую слабость;

апатию;

раздражительность;

сонливость;

подавленность;

тревогу;

снижение внимания;

тревожно-депрессивные состояния.

Помимо вышеуказанных симптомов у людей могут обостряться имеющиеся хронические недуги. Чаще всего от этого страдают люди пожилого возраста, особо чувствительные граждане, беременные женщины и маленькие дети.

Как снизить негативное влияние магнитных бурь





Все люди могут сами помочь себе легче перенести период действия магнитных бурь. Для этого лишь необходимо соблюдать следующие рекомендации:

больше пребывать на свежем воздухе;

отказаться от приема спиртных напитков, крепкого кофе и чая;

убрать из рациона питания жирную, жареную, острую и соленую пищу;

сократить физические нагрузки;

не заниматься работой, которая требует повышенного внимания и концентрации;

добавить в рацион свежие овощи и фрукты;

пить зеленый чай и травяные настои;

заниматься йогой и медитировать;

больше отдыхать;

слушать расслабляющую музыку;

отказаться от просмотра гаджетов;

не садиться за руль авто;

следить за показателями артериального давления;

заниматься любимым делом.

Людям, у которых имеются какие-либо хронические недуги, важно иметь при себе все прописанные врачом лекарственные препараты. Если состояние не улучшается, стоит обратиться за помощью к специалистам.