Как метеопатам пережить геомагнитный шторм с сильным солнечным ветром с 3 по 20 октября 2022 года
В октябре 2022 года следует ожидать затяжные магнитные бури, начиная с 3 по 20 числа. Геомагнитный шторм с сильным солнечным ветром способен усугубить состояние многих метеопатов.
Магнитные бури с 3 по 20 октября
Октябрь 2022 года станет самым опасным из всех месяцев. Уже с первых чисел Землю накроют геомагнитный шторм, сила его удара может достигать 5-6 баллов и тут же снижаться до 2 баллов. Такая обстановка вызовет у многих метеопатов проблемы со здоровьем.
Самым опасным днем считается 3 октября, поскольку магнитные бури будут давать о себе знать еще с самого утра. Сила удара их будет составлять 5 баллов, а в течение дня будут происходить колебания от 3 до 4 баллов.
С 4 по 5 октября тоже прогнозируется неблагоприятная геомагнитная обстановка. Эта магнитная буря будет достигать 4 баллов и тоже вызовет много неприятных симптомов у метеозависимых людей. Некоторые могут жаловаться на проблемы с сердцем и сосудами.
С 6 по 11 и с 15 по 20 октября Землю будут накрывать бури с силой удара в 3-4 балла. Несмотря на то, что это не сильные бури, они тоже могут повлиять на здоровье людей, вызывая обострение имеющихся недугов.
Несмотря на столько дней с магнитными бурями, в октябре будут и дни отдыха: 10, 12, 13 и 14 число. Эти бури будут не сильными, всего 2 балла. В эти дни метеопаты смогут немного передохнуть и расслабиться.
Какие симптомы может вызывать геомагнитный шторм
Влиянию магнитных бурь подвергаются много людей. В это время они могут испытывать проблемы с сердечно-сосудистой системой, а также обостряются хронические недуги. При высокой силе удара люди могут жаловаться на такие недомогания:
- головокружение, мигрень, шум в ушах;
- перепады настроения;
- нарушение зрения;
- перепады показателей артериального давления;
- учащенное сердцебиение;
- одышку;
- боли в суставах, мышцах и костях;
- общую слабость;
- апатию;
- раздражительность;
- сонливость;
- подавленность;
- тревогу;
- снижение внимания;
- тревожно-депрессивные состояния.
Помимо вышеуказанных симптомов у людей могут обостряться имеющиеся хронические недуги. Чаще всего от этого страдают люди пожилого возраста, особо чувствительные граждане, беременные женщины и маленькие дети.
Как снизить негативное влияние магнитных бурь
Все люди могут сами помочь себе легче перенести период действия магнитных бурь. Для этого лишь необходимо соблюдать следующие рекомендации:
- больше пребывать на свежем воздухе;
- отказаться от приема спиртных напитков, крепкого кофе и чая;
- убрать из рациона питания жирную, жареную, острую и соленую пищу;
- сократить физические нагрузки;
- не заниматься работой, которая требует повышенного внимания и концентрации;
- добавить в рацион свежие овощи и фрукты;
- пить зеленый чай и травяные настои;
- заниматься йогой и медитировать;
- больше отдыхать;
- слушать расслабляющую музыку;
- отказаться от просмотра гаджетов;
- не садиться за руль авто;
- следить за показателями артериального давления;
- заниматься любимым делом.
Людям, у которых имеются какие-либо хронические недуги, важно иметь при себе все прописанные врачом лекарственные препараты. Если состояние не улучшается, стоит обратиться за помощью к специалистам.