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Как метеопатам пережить геомагнитный шторм с сильным солнечным ветром с 3 по 20 октября 2022 года

Как метеопатам пережить геомагнитный шторм с сильным солнечным ветром с 3 по 20 октября 2022 года

В октябре 2022 года следует ожидать затяжные магнитные бури, начиная с 3 по 20 числа. Геомагнитный шторм с сильным солнечным ветром способен усугубить состояние многих метеопатов.

Магнитные бури с 3 по 20 октября

Октябрь 2022 года станет самым опасным из всех месяцев. Уже с первых чисел Землю накроют геомагнитный шторм, сила его удара может достигать 5-6 баллов и тут же снижаться до 2 баллов. Такая обстановка вызовет у многих метеопатов проблемы со здоровьем.


Самым опасным днем считается 3 октября, поскольку магнитные бури будут давать о себе знать еще с самого утра. Сила удара их будет составлять 5 баллов, а в течение дня будут происходить колебания от 3 до 4 баллов.

С 4 по 5 октября тоже прогнозируется неблагоприятная геомагнитная обстановка. Эта магнитная буря будет достигать 4 баллов и тоже вызовет много неприятных симптомов у метеозависимых людей. Некоторые могут жаловаться на проблемы с сердцем и сосудами.

С 6 по 11 и с 15 по 20 октября Землю будут накрывать бури с силой удара в 3-4 балла. Несмотря на то, что это не сильные бури, они тоже могут повлиять на здоровье людей, вызывая обострение имеющихся недугов.

Несмотря на столько дней с магнитными бурями, в октябре будут и дни отдыха: 10, 12, 13 и 14 число. Эти бури будут не сильными, всего 2 балла. В эти дни метеопаты смогут немного передохнуть и расслабиться.

Какие симптомы может вызывать геомагнитный шторм


Влиянию магнитных бурь подвергаются много людей. В это время они могут испытывать проблемы с сердечно-сосудистой системой, а также обостряются хронические недуги. При высокой силе удара люди могут жаловаться на такие недомогания:

  • головокружение, мигрень, шум в ушах;
  • перепады настроения;
  • нарушение зрения;
  • перепады показателей артериального давления;
  • учащенное сердцебиение;
  • одышку;
  • боли в суставах, мышцах и костях;
  • общую слабость;
  • апатию;
  • раздражительность;
  • сонливость;
  • подавленность;
  • тревогу;
  • снижение внимания;
  • тревожно-депрессивные состояния.

Помимо вышеуказанных симптомов у людей могут обостряться имеющиеся хронические недуги. Чаще всего от этого страдают люди пожилого возраста, особо чувствительные граждане, беременные женщины и маленькие дети.

Как снизить негативное влияние магнитных бурь


Все люди могут сами помочь себе легче перенести период действия магнитных бурь. Для этого лишь необходимо соблюдать следующие рекомендации:

  • больше пребывать на свежем воздухе;
  • отказаться от приема спиртных напитков, крепкого кофе и чая;
  • убрать из рациона питания жирную, жареную, острую и соленую пищу;
  • сократить физические нагрузки;
  • не заниматься работой, которая требует повышенного внимания и концентрации;
  • добавить в рацион свежие овощи и фрукты;
  • пить зеленый чай и травяные настои;
  • заниматься йогой и медитировать;
  • больше отдыхать;
  • слушать расслабляющую музыку;
  • отказаться от просмотра гаджетов;
  • не садиться за руль авто;
  • следить за показателями артериального давления;
  • заниматься любимым делом.

Людям, у которых имеются какие-либо хронические недуги, важно иметь при себе все прописанные врачом лекарственные препараты. Если состояние не улучшается, стоит обратиться за помощью к специалистам.

# Общество Здоровье
По материалам: rsute

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