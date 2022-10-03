. Как пережить развод с любимым мужем: 11 полезных советов
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Как пережить развод с любимым мужем: 11 полезных советов

Как пережить развод с любимым мужем: 11 полезных советов
В нашей статье вы найдете несколько полезных советов, которые помогут вам оправиться после тяжелой жизненной ситуации. Поверьте, жизнь на этом не заканчивается, и вы должны как можно быстрее забыть бывшего и начать жить по-новому. Увы, но каждый второй брак сегодня заканчивается разводом. Люди выбирают не тех партнеров, также в большинстве случаев супруги просто неспособны прийти к компромиссу и принимать совместные решения.

1. Жизнь с нуля.

Прежде всего, вам нужно осознать, что теперь вам нужно со всем справляться самостоятельно, ведь теперь у вас нет мужа. Ходить за покупками, отдыхать, ухаживать за детьми - это теперь только ваши задачи. Вы зависели от супруга? У вас нет другого выбора - начните новую жизнь самостоятельной женщины, ведь наверняка вы можете справиться со всем самостоятельно. Хватит ныть, рыдать и падать в истерике, это вам точно не поможет.

2. Забудьте его.

Не нужно сидеть вечерами и вспоминать, как вам было хорошо вместе. Также не нужно звонить подружкам и родственникам с жалобами. Чем быстрее вы выкинете его из головы, тем лучше. Чем дольше вы будете страдать по нему, тем дольше продлятся ваши мучения.

3. Преодолевайте себя.

Время остановилось, и вы не хотите ничего делать, у вас депрессия. Заставьте себя поднять попу с дивана и начните действовать. Преодолевайте свои страхи - ищите новую работу, знакомьтесь с новыми мужчинами, общайтесь с подругами. И старайтесь как можно меньше говорить о бывшем.

4. Фильмы и сериалы.

Да, это слишком примитивно, но в данный момент они помогут выйти из подвешенного состояния. Вы можете выбрать фильм или сериал в любом жанре - как грустный, так и веселый. Представьте себя главным героем и наслаждайтесь просмотром!

5. Растите.

Не останавливайтесь на том, что у вас есть, вы должны расти и процветать. Найдите для себя новое увлечение, запишитесь на курсы повышения квалификации, начните осваивать что-то новое.

6. Займитесь спортом.

Тренировки не только отвлекут вас от забот и страданий, они еще и помогут улучшить физическую форму. В спортзале вы найдете новых знакомых и вполне возможно даже новую любовь. Да и тонкая талия никогда не помешает.

7. Читайте книги.

Чтение помогает отвлечься от проблем насущных, купите книги любимого жанра и читайте их, когда вам грустно и вы снова впадаете в уныние. Сконцентрируйтесь на сюжете произведения.

8. Знакомьтесь.

На одном мужчине жизнь не заканчивается, поэтому рекомендуем знакомиться с новыми. Поверьте, в мире много мужчин, которые будут вас на руках носить, ведь вы достойны этого!

9. Общение с бывшим.

Если по каким-либо причинам вам приходится общаться с бывшим супругом (на работе, если у вас общие дети), не нужно показывать ему что вы страдаете. Улыбайтесь и ведите себя как обычно, он не должен чувствовать ваши муки.

10. Не сравнивайте.

Когда вы знакомитесь с новым мужчиной, никогда не сравнивайте его с бывшим мужем. Каждый человек индивидуален, отличается внешностью и характером, поэтому не стоит оценивать его. Присмотритесь, у него есть множество положительных качеств.

11. Психолог.

Если у вас совсем все плохо и все советы не помогают, пора обратиться к специалисту, он наставит вас на путь истинный и поможет забыть о супруге. В некоторых случаях врачи прописывают специальные препараты. Уверены, что наши советы помогут вам справиться и вы преодолеете это препятствие с высоко поднятой головой. Станьте сильной и независимой женщиной, которая готова к счастью!  
# Шоу-бизнес
По материалам: womanadvice

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