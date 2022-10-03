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Какие цены будут на гречку в России ?

Какие цены будут на гречку в России ?
Эксперт рассказал, что произойдет с ценами на самые востребованные продукты. Рис и гречка — традиционные и любимые крупы, которые мы едим и в качестве гарнира, и в качестве основного блюда. При этом рис всегда стоил дешевле гречки, но до конца года все может измениться. Аграрии только что собрали новый урожай. Прогноз цен на оба продукта дал президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. По словам эксперта, в этом году собран хороший урожай гречки, что напрямую повлияет на ее стоимости. То есть цены на крупу пойдут вниз. «Гречка падает в цене: в этом году достаточно большой урожай, поэтому, думаю, она будет стоить дешевле, чем рис, но и ему не даст сильно подняться. За последние два сезона гречка уже довольно серьезно упала в цене — минимум процентов на 30. Традиционное соотношение, когда гречка стоит дороже, чем рис, может поменяться»,  — заявил он. С рисом ситуация иная. Эта крупа, скорее всего, подорожает, так как в нашей стране риса собрали меньше, чем обычно. Разница составляет около 200 000 тонн. Однако того, что есть, достаточно для  обеспечения продуктом населения страны. «Общее потребление риса у нас порядка миллиона тонн в год, из них 800 тысяч своего и около 200 тысяч импортного. Мы производим короткозерный рис, около 300 тысяч тонн в год обычно идет на экспорт в ближнее зарубежье. А завозим длиннозерный, на него есть потребительские предпочтения»,  — сказал Злочевский в прямом эфире радио Sputnik. Специалист подчеркнул, что не нужно ожидать и опасаться резкого роста цен на рис, даже несмотря на небольшой урожай. Однако стоимость его все равно увеличится примерно на 10%.  Ранее стало известно об очередном витке подорожания услуг жилищно-коммунального хозяйства. С 1 декабря стоимость электричества, воды и отопления увеличится. При этом власти обещают, что затем суммы в платежках останутся неизменными до середины 2024 года.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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