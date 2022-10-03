. Какие ритуалы и народные приметы помогут привлечь деньги
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Какие ритуалы и народные приметы помогут привлечь деньги

Какие ритуалы и народные приметы помогут привлечь деньги

Несмотря на всю технологичность нашей жизни, мы все еще прислушиваемся к мудрости предков. Многие люди довольно суеверны, но у них на то есть веская причина — приметы сбываются. Даже если вы не верите в недоказуемые факты, все равно соблюдение некоторых ритуалов по привлечению денег может позитивно воздействовать на вас и ваши реальные стремления, шаги. Не помешает ознакомиться с 10 народными приметами о деньгах. Они пригодились многим, вдруг помогут и вам.

10 народных примет для привлечения денег

1. Чтобы в доме всегда был достаток, положите под скатерть стола на кухне бумажную купюру.


2. Веник нельзя ставить вниз метущей стороной. Чтобы привлечь деньги, поверните его вверх широкой стороной.

3. Когда оказываете помощь просящим людям и даете им деньги, обязательно проговаривайте про себя:

«Да не оскудеет рука дающего».

4. Зарплату в тот же день, в который вы ее получили, тратить нельзя. Пусть вся сумма будет с вами до следующего дня — это, согласно примете, сбережет бюджет в будущем.

5. Хорошо притягивает деньги дерево под названием толстянка. Его нужно держать у себя на рабочем столе, дома или в офисе. Однако за ним следует постоянно ухаживать, иначе оно заберет финансовую удачу.

6. Нельзя относиться к деньгам неуважительно, держать их где попало, мять, комкать. Ни в коем случае нельзя записывать телефоны, адреса на купюрах — все это отталкивает финансовую стабильность.

7. Хорошая примета — пройти с крупной купюрой в руках под мостом в то время, когда по нему едет товарный поезд.

8. Для того чтобы ребенок в будущем не испытывал бедности, нужно положить под крестильное одеяльце купюру большого номинала.

9. Чтобы привлечь деньги, можно провести древний китайский ритуал. Насыпьте в горшочек рисовую крупу и поставьте его в прихожей. Делать это нужно строго в новолуние. Затем каждый день лунного цикла добавляйте к рису монеты со словами:

«Как риса видимо-невидимо, не пересчитать, во веки людям не съесть, не собрать, так и моим доходам возрастать».


Когда наступит следующее новолуние, деньги нужно разделить поровну: одну половину отдать нуждающимся, а вторую потратить на какой-то талисман, который вам будет приятно носить с собой.

10. Народные приметы о деньгах очень часто сбываются. Поэтому не стоит испытывать судьбу и свистеть в доме или выносить мусор после захода солнца.

К тому же следует знать о  привычках, которые не принесут удачи в финансовых делах:

  • нельзя пересчитывать мелочь в кошельке;
  • полностью опустошать кошелек;
  • давать деньги из рук в руки;
  • отдавать долги вечером;
  • смахивать хлебные крошки на пол.

 

# Общество Приметы
По материалам: rsute

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