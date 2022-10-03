. Какой будет предстоящая неделя с 3 по 9 октября 2022 года для всех знаков зодиака, какой день будет самым удачным для каждого знака

Предстоящая неделя с 3 по 9 октября 2022 года будет заряжена энергией полнолуния в знаке Овна. Это благоприятный период для осуществления своей мечты, но он потребует рисков, которые порой являются единственным способом достичь желаемого. У каждого знака зодиака на этой неделе будет свой, наиболее удачный день для того, чтобы проявить решительность и выйти за рамки возможного.

Овен





Овны должны прислушаться к зову своего сердца и обрести внутреннюю гармонию. Выбирайте тот путь, который подходит лично для вас, а не для кого-то другого. На этой неделе у вас появится шанс изменить свою жизнь к лучшему, преуспеть в карьерном росте и финансовом благополучии. Четверг станет самым оптимальным днем, чтобы сделать первый шаг к удаче.

Телец





Тельцы от природы интроверты, они часто страдают от неумения уверенно обозначать свое место в социуме и правильно выражать мысли. Из-за того, что люди часто их неправильно понимают, им проще держаться в тени. Пришло время заявить о себе открыто и уверенно, тем самым снискав уважение окружающих и открыв для себя хорошие перспективы. Самый благоприятный для этого день — пятница.

Близнецы





Близнецам на этой неделе предстоит вспомнить о некоторых своих отложенных делах и оставленных на потом препятствиях, которые вам казались непреодолимыми. Пришло время взглянуть на них под другим углом. Нет ничего проще, чем рискнуть и сделать то, что раньше не приходило вам в голову. Удачный день, которым вам обязательно следует воспользоваться — суббота.

Рак





Когда Луна перейдет в знак Рыбы, а это случится в четверг, удача сама упадет Ракам в руки. Главное, не пропустить тот момент, когда Вселенная подает вам знак. Чтобы все в вашей жизни получилось, и вы полностью почувствовали себя счастливым человеком, нужно только проявить больше решительности и уверенности в своих силах.

Лев





У Льва намечается благоприятная неделя, которая будет заряжена на успех во всех сферах деятельности. Ситуация станет складываться таким образом, что вам придется вернуться к событиям прошлого и исправить некоторые свои ошибки. Зато потом для вас будет открыт путь к любым достижениям. Последний день недели — воскресенье — станет самым удачным днем.

Дева





У Девы благоприятный период наступит в субботу, когда Уран в Тельце встретится с Сатурном в Водолее. В этот момент все созидательные процессы будут усилены, и можно смело идти на любой риск. То, чего вы сможете достичь, может показаться вам волшебством. Не забудьте поблагодарить Вселенную за ее щедрый подарок.

Весы





Для Весов это неделя станет периодом трансформаций. Вам нужно побыть в уединении, подумать над своими ошибками, внутренними противоречиями и проблемами в личных отношениях. Возможно, вам необходим разговор с близким человеком, чтобы расставить все точки над «i». Самым благоприятным днем для этого будет суббота.

Скорпион





Скорпион на этой неделе может столкнуться с серьезными проблемами, которые предстоит решать с привлечением государственных органов. Постарайтесь держать эмоции под контролем и не пытайтесь на кого-то переложить ответственность. В воскресенье, когда полная Луна окажется в Овне, все разрешится самым невероятным образом.

Стрелец





Представителям этого знака зодиака предстоит пережить непростую неделю и пройти серьезные испытания. Но судьба будет благосклонна к Стрельцам, она подарит шанс в самый удачный для вас день недели — четверг — запустить обратный процесс негативных событий, что позволит выйти победителем из самой сложной ситуации. В вашей карьере с этого дня наметятся позитивные перемены.

Козерог





Козерогу на этой неделе предстоит открыть в себе новые таланты и постараться претворить их в жизнь. Для этого понадобится смелое и даже рискованное решение, которое не одобрят окружающие, но всецело поддержат самые близкие люди. Доверяйте своей интуиции, правильно расставляйте приоритеты, не бойтесь рисковать. Самым удачным днем недели для вас будет четверг.

Водолей





Свободолюбивые Водолеи на этой неделе будут заняты отстаиванием своей независимой позиции в семье или в отношениях с близким человеком. Из-за этого могут пострадать ваши профессиональные дела, не терпящие отлагательств. Постарайтесь сосредоточиться на них, чтобы не пропустить удачный момент больших денежных потоков. Воскресенье будет для вас самым благоприятным днем.

Рыбы





Рабам на этой неделе предстоит выйти из зоны комфорта и перестать плыть по течению. Вы находитесь в шаге от своей мечты, но для ее достижения нужно ускорить жизненный темп и проявить больше активности. Не бойтесь рисковать и принимать спонтанные решения, они могут оказаться самыми верными. Наиболее удачный день — воскресенье.