. Команда Xbox извиняет за большое количество интересных релизов в Game Pass

Вадим Карасев





Осень этого года для подписки Game Pass выглядит очень интересно. В сентябре Microsoft добавила в игровой сервис больше 20 проектов, среди которых немало действительно качественных. Но команда Xbox не собирается останавливаться, и уже сейчас известно о сильной линейке проектов для Game Pass на октябрь.

Вице-президент подразделения Xbox Games Marketing Аарон Гринберг в соцсетях в шутку извинился перед игроками за большое количество качественных проектов в Game Pass:

От имени команды я хотел бы извиниться за игры в Game Pass, которые вы не успеваете пройти, добавленные совсем недавно. Пока вы заняты прохождением признанных критиками игр, таких как Deathloop и Grounded, напомню, что Scorn выходит 14 октября, а A Plague Tale: Requiem — 18 октября.

Напомним, Scorn и A Plague Tale: Requiem — это далеко не полный список того, что обещают добавить в Game Pass в октябре — уже известно о 10 проектах.