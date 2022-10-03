. Команда Xbox извиняет за большое количество интересных релизов в Game Pass
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Команда Xbox извиняет за большое количество интересных релизов в Game Pass

Команда Xbox извиняет за большое количество интересных релизов в Game Pass


Осень этого года для подписки Game Pass выглядит очень интересно. В сентябре Microsoft добавила в игровой сервис больше 20 проектов, среди которых немало действительно качественных. Но команда Xbox не собирается останавливаться, и уже сейчас известно о сильной линейке проектов для Game Pass на октябрь.

Вице-президент подразделения Xbox Games Marketing Аарон Гринберг в соцсетях в шутку извинился перед игроками за большое количество качественных проектов в Game Pass:

От имени команды я хотел бы извиниться за игры в Game Pass, которые вы не успеваете пройти, добавленные совсем недавно. Пока вы заняты прохождением признанных критиками игр, таких как Deathloop и Grounded, напомню, что Scorn выходит 14 октября, а A Plague Tale: Requiem — 18 октября.

Напомним, Scorn и A Plague Tale: Requiem — это далеко не полный список того, что обещают добавить в Game Pass в октябре — уже известно о 10 проектах.

# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

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