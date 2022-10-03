. Коврик Аллы Пугачевой из под ее ног продают за баснословную цену

В сети появилось объявление о продаже ковра из лимузина певицы Аллы Пугачевой. На популярном сайте выставили объявление о продаже ковра из лимузина Аллы Пугачевой за баснословную сумму. Продавец потребовал за личную вещь уехавшей в Израиль артистки 850 тысяч рублей.Ковер черный, на нем фигурирует надпись «Алла + Филипп». Приобрести вещь можно в дачном поселке Удельная в Московской области. «Есть документ, подтверждающий подлинность», — говорится в объявлении. А где продавец взял этот ковер — не уточняется.