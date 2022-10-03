. Кровавое полнолуние охотника наступит в первой половине октября 2022 года
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Кровавое полнолуние охотника наступит в первой половине октября 2022 года

Кровавое полнолуние охотника наступит в первой половине октября 2022 года

В октябре полнолуние наступит на 15-й лунный день — 9 числа в 23:54 по мск. Спутник будет проходить по созвездию Овна, что увеличит напряженность. Возможны небольшие стычки между людьми, необдуманные поступки. Нужно остерегаться опасных ситуаций, больших скоростей. Однако во многом день положителен, например, для того, чтобы подзарядиться энергией для исполнения желаний.

Особенное полнолуние в октябре 2022 года

Октябрьское полнолуние 2022 года в Овне наполнено энергией, которая поможет вам схватить будущее за рога. Поскольку полнолуния часто связаны с освобождением, этот день сигнализирует о том, что мы можем избавиться от неловкости и робости, отстаивая свои потребности.


Как и сентябрьское полнолуние, Луна Охотников 9 октября 2022 восходит примерно в одно и то же время несколько ночей подряд, так что начинайте искать ее в субботу, 8 октября! Октябрьское полнолуние у некоторых народов называется Луной Охотника. Традиционно название каждого полнолуния применялось ко всему лунному месяцу, в котором оно происходило, и ко всем фазам Луны, а не только к полнолунию. Считается, что октябрьское полнолуние стали называть Полной Луной Охотника, потому что оно сигнализировало о том, что пора отправляться на охоту в преддверии холодной зимы — животные в эту пору начинают накапливать жир для зимовки.

Запреты полнолуния

В воскресенье, 9 октября не рекомендуется отправляться в дальнюю дорогу и вообще планировать серьезные дела. Неконтролируемые энергии могут спутать вам все карты. Нагнетать ситуацию — не лучший выход. Помните, что чем спокойнее пройдет «Кровавое полнолуние охотника», тем лучше.

Запрещено в этот день стричься и вообще проводить манипуляции с внешностью. Также нельзя пересаживать растения, потому что соки уходят в листья, делая их уязвимыми.

Не рекомендуют проводить переговоры, строить далеко идущие планы, а вот мечтать и загадывать желание — напротив, необходимо.

Ритуалы на полнолуние 9 октября

«Денежный магнит»

Чтобы привлечь финансы, нужно взять три разные монетки, небольшой магнит и свечу. Когда взойдет Луна, зажгите ее в центре, а по бокам треугольником расположите деньги. Свеча должна полностью догореть. После этого монеты отправьте в левый карман верхней одежды, а магнит — в правый. Когда пройдет неделя после полнолуния, переложите монеты в кошелек и потратьте при необходимости.

«Любовная записка»

Во время полнолуния зажгите две красные свечки, которые будут символизировать ваши с возлюбленным чувства. На листе бумаги напишите то, чего больше всего желаете: совместное путешествие, свадьбу и т. п. Положите записку между свечами, а потом разрежьте ее пополам и сожгите каждый из клочков в огне одной из свечей.

«Заговоренная вода»

Желание можно загадать и на воду, для этого нужно налить ее в прозрачный стакан. Держа его в руке и глядя на Луну, скажите вслух то, чего больше всего хотите. Воду следует оставить на подоконнике на ночь, а утром выпить залпом.

# Общество Космос
По материалам: rsute

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