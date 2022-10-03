. Ксения Собчак заявила, что ее преследуют

Ведущая и журналистка Ксения Собчак высказалась об уголовном деле. Известно, что полиция обратилась в Следственный комитет России с просьбой возбудить уголовное дело против Ксении Собчак за распространение фейков. Источник из силовых структур заявил, что речь идет о фейке, который был озвучен во время интервью Виталия Манского и касался государственного финансирования фестивалей. С просьбой проверить это высказывание выступил Никита Михалков — он подал заявление в МВД. Напомним, в интервью Собчак Манский сказал, что «из бюджета ММКФ воруется не меньше 85%». После этого его объявили в розыск. Сегодня Ксения Собчак прокомментировала эту ситуацию и заявила, что ее преследуют. «Вечер в хату, друзья! По поводу возможного уголовного дела против меня. На допросе мне действительно задавили странные вопросы. Например: «Не договаривались ли вы заранее с Манским в составе преступной группы о том, чтобы специально задать ему вопрос, на который он даст заранее известный вам ответ про воровство на фестивалях, чтобы вместе опорочить Никиту Михалкова и прочих?» Я честно ответила, что вопросы с гостями заранее никогда не обсуждаю, а их ответы публикую без цензуры», — написала Собчак в личных соцсетях.Ксения также сказала, что на допросе охотно отвечала следователям, но так и не смогла до конца понять, что от нее хотят. Более того, она даже решила отшутиться: «Больше мне по этому поводу сказать нечего. Кроме горькой шутки о том, что и тут я не как все: пока мои коллеги ходят под уголовкой за распространение фейков об армии, я, по мнению МВД, распространяю фейки про культуру. Ну ок… Расцениваю это как очередной пример давления на журналистское сообщество, а также попытку отомстить мне за мою позицию и взгляды относительно происходящего в стране», — добавляет телеведущая. Источник также сообщил, что во время допроса Ксения сама вызвалась отвечать за интервью, потому что у этой работы не было редакторов и режиссеров. А на платформе, где оно было впервые показано, администраторов не предусмотрено. «В этой связи дознаватели усмотрели в действиях журналистки состав преступления, предусмотренного ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об исполнении государственными органами РФ своих полномочий»)», — пишет агентство «ТАСС». Также СМИ сообщают, что с этой ситуацией теперь будет разбираться Главное следственное управление СК по Москве. За грядущие 30 дней они либо примут решение о возбуждении дела, либо откажут.