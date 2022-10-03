. Ксения Собчак заявила, что ее преследуют
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ксения Собчак заявила, что ее преследуют

Ксения Собчак заявила, что ее преследуют
Ведущая и журналистка Ксения Собчак высказалась об уголовном деле. Известно, что полиция обратилась в Следственный комитет России с просьбой возбудить уголовное дело против Ксении Собчак за распространение фейков. Источник из силовых структур заявил, что речь идет о фейке, который был озвучен во время интервью Виталия Манского и касался государственного финансирования фестивалей. С просьбой проверить это высказывание выступил Никита Михалков — он подал заявление в МВД. Напомним, в интервью Собчак Манский сказал, что «из бюджета ММКФ воруется не меньше 85%». После этого его объявили в розыск. Сегодня Ксения Собчак прокомментировала эту ситуацию и заявила, что ее преследуют. «Вечер в хату, друзья! По поводу возможного уголовного дела против меня. На допросе мне действительно задавили странные вопросы. Например: «Не договаривались ли вы заранее с Манским в составе преступной группы о том, чтобы специально задать ему вопрос, на который он даст заранее известный вам ответ про воровство на фестивалях, чтобы вместе опорочить Никиту Михалкова и прочих?» Я честно ответила, что вопросы с гостями заранее никогда не обсуждаю, а их ответы публикую без цензуры», — написала Собчак в личных соцсетях.
Ксения также сказала, что на допросе охотно отвечала следователям, но так и не смогла до конца понять, что от нее хотят. Более того, она даже решила отшутиться: «Больше мне по этому поводу сказать нечего. Кроме горькой шутки о том, что и тут я не как все: пока мои коллеги ходят под уголовкой за распространение фейков об армии, я, по мнению МВД, распространяю фейки про культуру. Ну ок… Расцениваю это как очередной пример давления на журналистское сообщество, а также попытку отомстить мне за мою позицию и взгляды относительно происходящего в стране», — добавляет телеведущая. Источник также сообщил, что во время допроса Ксения сама вызвалась отвечать за интервью, потому что у этой работы не было редакторов и режиссеров. А на платформе, где оно было впервые показано, администраторов не предусмотрено. «В этой связи дознаватели усмотрели в действиях журналистки состав преступления, предусмотренного ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об исполнении государственными органами РФ своих полномочий»)», — пишет агентство «ТАСС». Также СМИ сообщают, что с этой ситуацией теперь будет разбираться Главное следственное управление СК по Москве. За грядущие 30 дней они либо примут решение о возбуждении дела, либо откажут.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

Последние новости

Беременную Катю Гордон госпитализировали и поставили катетер. Звезда раскрыла, что произошло
Беременную Катю Гордон госпитализировали и поставили катетер. Звезда
Настя Задорожная заговорила о детях
Настя Задорожная заговорила о детях
Ксения Собчак заявила, что ее преследуют
Ксения Собчак заявила, что ее преследуют
Филипп Киркоров в ужасе от пропажи известного артиста
Филипп Киркоров в ужасе от пропажи известного артиста
Иван Ургант тайно ведет корпоративы за рубежом
Иван Ургант тайно ведет корпоративы за рубежом
Брат Бориса Моисеева собирается отобрать все его наследство
Брат Бориса Моисеева собирается отобрать все его наследство
Доза мотивации: что делать, если у вас плохой день?
Доза мотивации: что делать, если у вас плохой день?
Польша направила Германии официальное требование выплаты репараций
Польша направила Германии официальное требование выплаты репараций
Директор Бориса Моисеева обрек его на одинокую смерть, заявила соседка
Директор Бориса Моисеева обрек его на одинокую смерть, заявила соседка
Влад Соколовский испугался тараканов и вылетел из шоу
Влад Соколовский испугался тараканов и вылетел из шоу
За неделю до смерти Бориса Моисеева его начали обворовывать
За неделю до смерти Бориса Моисеева его начали обворовывать
Нюша поделилась фото семейной идиллией
Нюша поделилась фото семейной идиллией

Топ на сегодня

Хореограф высказался о побеге фигуристки от Этери Тутберидзе
Хореограф высказался о побеге фигуристки от Этери Тутберидзе
Клара Новикова о директоре Бориса Моисеева: «Сережа Горох не очень к нему подпускал»
Клара Новикова о директоре Бориса Моисеева: «Сережа Горох не очень к
Василиса Володина в гороскопе на 3 октября 2022 года обещает знакам зодиака достижение неплохих результатов
Василиса Володина в гороскопе на 3 октября 2022 года обещает знакам
На обновлённый Дом-2 приглашают пары
На обновлённый Дом-2 приглашают пары
"Моя жена заслуживает иметь это богатство": брат Моисеева будет бороться за его наследство с директором артиста
"Моя жена заслуживает иметь это богатство": брат Моисеева

Еще по теме

Полиция обратилась в СК с просьбой возбудить дело против Собчак
Режиссера Виталия Манского объявили в розыск. Никита Михалков обвинил его в клевете
Михалков обвинил Манского в клевете из-за заявления о воровстве из бюджета ММКФ
Жириновский не способен к дебатам – Собчак о лидере ЛДПР