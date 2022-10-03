. Кто родился 3 октября

Андрей Иванович Денисов (70 лет), первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам. Работал в торговом представительстве СССР в Китае, занимал различные дипломатические должности в центральном аппарате МИД и за рубежом. Возглавлял департамент экономического сотрудничества МИД России. Являлся Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Египте. Занимал должности заместителя, первого заместителя министра иностранных дел РФ, постоянного представителя России при ООН. Возглавлял посольство РФ в Китайской Народной Республике.

С сентября 2022 года представляет в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Саратовской области.

А ещё в этот день родились:

Алексей Олегович Чекунков (42 года), министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Управлял проектами международных и российских финансовых организаций, в том числе на территории Дальнего Востока. Работал в Российском фонде прямых инвестиций. Являлся генеральным директором Фонда развития Дальнего Востока и Арктики.

В ноябре 2020 года указом Президента РФ Алексей Чекунков был назначен министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Ирина Валериевна Зикунова, председатель Законодательной Думы Хабаровского края. Преподавала в Хабаровском государственном университете экономики и права. Была деканом факультета управления и проректором по научной работе вуза. Занимала должность временно исполняющего обязанности ректора университета.

Второго октября 2019 года была избрана председателем Законодательной Думы Хабаровского края.

Ирина Зикунова — автор 89 научных работ и 5 монографий.

Витольд Банька (38 лет), президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Занимался легкой атлетикой. В составе эстафетной команды Польши выиграл молодежный чемпионат Европы по легкой атлетике (2005) и XXIV летнюю Универсиаду (2007). Становился серебряным призёром XXV летней Универсиады (2009) и бронзовым призером чемпионата мира по легкой атлетике (2007).

После завершения спортивной карьеры в 2012 году работал в PR-сфере. Возглавлял министерство спорта и туризма Польши. Был членом исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства.

В ноябре 2019 года Витольд Банька был избран президентом ВАДА.

Елена Владимировна Шмелева, руководитель образовательного фонда «Талант и успех», сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта. Руководила социологическим агентством и филиалом исследовательской группы «Медиа Тенор». Работала в Фонде «Центр стратегических разработок», Центральном исполнительном комитете политической партии «Единая Россия», благотворительном фонде «Система». Преподавала в Санкт-Петербургском государственном университете. Являлась директором Некоммерческого партнерства содействия развитию интеллектуального и творческого потенциала молодежи «Лифт в будущее».

С 2015 года занимает должность руководителя Фонда «Талант и успех».

Эдуард Михайлович Сагалаев (76 лет), российский тележурналист и общественный деятель. Заслуженный журналист РФ.

Работал в самаркандской газете «Ленинский путь», ташкентской газете «Комсомолец Узбекистана». Был заместителем руководителя главной редакции программ для молодежи в Государственном комитете СССР по телевидению и радиовещанию. Возглавлял радиостанцию «Юность», главную редакцию программ для молодежи, главную редакцию информации Гостелерадио. Принимал участие в создании телепрограмм «Взгляд», «Мир и молодежь» и др.

Эдуард Сагалаев занимал должности генерального директора Всесоюзной государственной телерадиокомпании и Российской государственной телерадиокомпании «Останкино», председателя Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК).

В 1992 году создал Московскую независимую вещательную корпорацию и возглавил первый в России частный телеканал «ТВ-6 Москва».

Эдуард Сагалаев — инициатор создания и президент Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ). Основатель Фонда развития телерадиовещания, электронных СМИ и интернет-технологий «Фонд Эдуарда Сагалаева».

Александр Владимирович Рогожкин (1949-2021), российский режиссёр и сценарист. Народный артист РФ. Работал художником-декоратором на киностудии «Ленфильм». В 1985 году дебютировал в качестве режиссёра, сняв военную драму «Ради нескольких строчек». Широкую известность Рогожкину принесла кинокомедия «Особенности национальной охоты». За ней последовали фильмы «Операция «С Новым Годом!», «Особенности национальной рыбалки», «Особенности национальной охоты в зимний период».

Всего Александр Рогожкин снял около 30 картин. Среди них, кинокомедия «Мисс миллионерша», военная драма «Блокпост», экранизация рассказа Виктора Ерофеева «Жизнь с идиотом», драма «Кукушка». Режиссёр принимал участие в создании сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».

Практически ко всем своим картинам Александр Рогожкин написал сценарии сам.

Армен Борисович Джигарханян (1935-2020), российский актёр театра и кино. Народный артист СССР. Был актёром Ереванского русского драматического театра им. К.С. Станиславского, Московского театра им. Ленинского комсомола (ныне «Ленком»), Московского академического театра им. В. Маяковского. Среди его наиболее известных театральных ролей, Стэнли Ковальски в «Трамвае «Желание», Хлудов в «Беге», Загорянский в «Варваре и еретике», Сальери в «Маленьких трагедиях».

Преподавал во ВГИКе. В 1996 году Армен Джигарханян на основе своего курса создал Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна (первоначально назывался «Театр «Д»).

В кино актёр дебютировал в 1960 году в картине «Обвал». Всего Армен Джигарханян сыграл более 250 ролей в кино- и телефильмах (вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый снимаемый российский актёр). Среди них такие известные киноленты, как «Новые приключения неуловимых», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Тегеран-43», «Собака на сене», «Место встречи изменить нельзя», «Ширли-мырли», «Руд и Сэм».

Сергей Александрович Есенин (1895-1925), русский поэт. Писать стихи начал в детстве. Его первое произведение было напечатано в детском журнале «Мирок» в 1914 году под псевдонимом Аристон. А спустя два года вышел первый сборник стихов Есенина «Радуница», который был восторженно принят критикой.

Среди наиболее известных произведений поэта, стихотворения «Отговорила роща золотая…», «Дай, Джим, на счастье лапу мне», «Мы теперь уходим понемногу…», «Исповедь хулигана», поэмы «Анна Снегина», «Пугачёв».

28 декабря 1925 года Сергея Есенина нашли мёртвым в ленинградской гостинице «Англетер». По официальной версии, он покончил жизнь самоубийством.