. Лариса Андерсен рассказала о благоприятных днях в октябре 2022
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Лариса Андерсен рассказала о благоприятных днях в октябре 2022

Лариса Андерсен рассказала о благоприятных днях в октябре 2022
Астролог Лариса Андерсен поделилась хорошими новостями. 2 октября  Меркурий, находясь в Деве, прекратил ретроградное движение. Ретроградный Меркурий часто мешал нашим планам, общению, коммуникациям, способствовал сбоям в технике. После перехода в директное движение это все должно нормализоваться. 👉 Многие из вас заметят, что мыслительная деятельность ускорится. 👉 Договариваться с партнерами и вести переговоры станет проще. 👉 Время после окончания ретро-Меркурия – идеальное время для обучения! Онлайн-курсы, тренинги, обучающие программы. 👉 Жизнь обретёт новые краски. Будет ярко, сочно, в голове прибавится радости и оптимизма. 👉 Желание проводить одинокие вечера ослабнет. Придет жажда общения, встреч и новых знакомств. Но не забывайте о том, что Сатурн и Юпитер остаются пока ретроградными. Во благо вам и Вселенной ✨
# Шоу-бизнес Андерсен Лариса
По материалам: z-aya

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