Легенды кино в непривычном образе (16 фото)
Сегодня, 06:45 Вадим Карасев
"Золотой Голливуд" - это, пожалуй, один из главных периодов в истории кинематографа. Он продолжался с 30-х до конца 50-х годов XX века и пришел на смену эпохе немого кино. В это время мир увидел первых суперзвезд, таких как Джуди Гарленд, Мэрилин Монро, Одри Хепберн и прочих культовых личностей. Их знаменитые образы знает весь мир, но мало кто видел их, например, в домашней обстановке. Давайте поглядим на них без макияжа или без привычного образа роковых див и мачо.
Мэрилин Монро
Марлен Дитрих
Одри Хепберн
Луи Армстронг
Грейс Келли
Марлон Брандо
Софи Лорен
Джеймс Дин
Джуди Гарленд
Элвис Пресли
Ингрид Бергман
Фрэнк Синатра
Ава Гарднер
Дебра Пейджит
Вероника Лейк
Кларк Гейбл
Мэрилин Монро
Марлен Дитрих
Одри Хепберн
Луи Армстронг
Грейс Келли
Марлон Брандо
Софи Лорен
Джеймс Дин
Джуди Гарленд
Элвис Пресли
Ингрид Бергман
Фрэнк Синатра
Ава Гарднер
Дебра Пейджит
Вероника Лейк
Кларк Гейбл
По материалам: триникси