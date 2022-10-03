. Легенды кино в непривычном образе (16 фото)
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Легенды кино в непривычном образе (16 фото)

Мэрилин Монро"Золотой Голливуд" - это, пожалуй, один из главных периодов в истории кинематографа. Он продолжался с 30-х до конца 50-х годов XX века и пришел на смену эпохе немого кино. В это время мир увидел первых суперзвезд, таких как Джуди Гарленд, Мэрилин Монро, Одри Хепберн и прочих культовых личностей. Их знаменитые образы знает весь мир, но мало кто видел их, например, в домашней обстановке. Давайте поглядим на них без макияжа или без привычного образа роковых див и мачо.

Мэрилин Монро


Марлен Дитрих

Марлен Дитрих
Одри Хепберн

Одри Хепберн
Луи Армстронг

Луи Армстронг
Грейс Келли

Грейс Келли
Марлон Брандо

Марлон Брандо
Софи Лорен

Софи Лорен
Джеймс Дин

Джеймс Дин
Джуди Гарленд

Джуди Гарленд
Элвис Пресли

Элвис Пресли
Ингрид Бергман

Ингрид Бергман
Фрэнк Синатра

Фрэнк Синатра
Ава Гарднер

Ава Гарднер
Дебра Пейджит

Дебра Пейджит
Вероника Лейк

Вероника Лейк
Кларк Гейбл

Кларк Гейбл
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По материалам: триникси

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Легенды кино в непривычном образе (16 фото)
Легенды кино в непривычном образе (16 фото)
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