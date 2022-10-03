. Легенды кино в непривычном образе (16 фото)

Вадим Карасев

"Золотой Голливуд" - это, пожалуй, один из главных периодов в истории кинематографа. Он продолжался с 30-х до конца 50-х годов XX века и пришел на смену эпохе немого кино. В это время мир увидел первых суперзвезд, таких как Джуди Гарленд, Мэрилин Монро, Одри Хепберн и прочих культовых личностей. Их знаменитые образы знает весь мир, но мало кто видел их, например, в домашней обстановке. Давайте поглядим на них без макияжа или без привычного образа роковых див и мачо.Мэрилин МонроМарлен ДитрихОдри ХепбернЛуи АрмстронгГрейс КеллиМарлон БрандоСофи ЛоренДжеймс ДинДжуди ГарлендЭлвис ПреслиИнгрид БергманФрэнк СинатраАва ГарднерДебра ПейджитВероника ЛейкКларк Гейбл