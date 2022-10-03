. Лунный календарь посадки луковичных на октябрь 2022 года
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Лунный календарь посадки луковичных на октябрь 2022 года

Лунный календарь посадки луковичных на октябрь 2022 года

Октябрь во многих регионах страны — основная пора посадки озимых чеснока и лука, весенних луковичных и хвойных, декоративных и плодово-ягодных растений. Когда и что посадить, согласно лунным циклам, подскажет лунный календарь садовода и огородника на октябрь 2022.

Благоприятные дни для посадки луковичных


Луковичные и клубневые растения высаживаем: 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 30 октября.

Все работы в саду, огороде и цветнике в октябре 2022 года в саду и дома

Октябрь, пожалуй, главный месяц в подготовке сада к зимовке. И подумать нужно не только о надёжном укрытии теплолюбивых растений. Пора занести в теплицы или другие непромерзающие помещения кадочные, убрать мусор, защитить от промерзания компостеры, коммуникации… В общем, работы в этом направлении хватит до морозов, главное, ничего не забыть и всё успеть.

  • Подготовка сада к зиме
  • Посадка плодовых деревьев и кустарников
  • Обрезка деревьев и кустарников
  • Влагозарядковый полив плодовых деревьев
  • Побелка стволов плодовых деревьев
  • Профилактическое опрыскивание плодовых деревьев против болезней (хлорокись меди, 3%-ная бордоская смесь, 3%-ный железный купорос)
  • Осеннее черенкование кустарников
  • Посадка луковичных растений: тюльпанов, гиацинтов
  • Выкопка и подготовка к хранению клубней и корнеклубней: гладиолусов, георгинов, ацидантеры, крокосмии, канн
  • Уборка урожая до первых заморозков: морковь, свекла, белокочанная капуста, тыква
  • Закладка урожая на хранение
  • Уход за газоном: стрижка, внесение фосфорно-калийных удобрений, аэрация, обработки от болезней, сбор опавшей листвы
  • Уборка растительных остатков и обрезка многолетников в цветниках
  • Сбор семян деревьев и кустарников для посева весной
  • Заготовка осенних ягод: черноплодной рябины, шиповника, облепихи, калины, клюквы
  • Обработка комнатных цветов от клещей и других вредителей
# Общество Разное
По материалам: rsute

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