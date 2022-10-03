. Лунный календарь посадки луковичных на октябрь 2022 года

Октябрь во многих регионах страны — основная пора посадки озимых чеснока и лука, весенних луковичных и хвойных, декоративных и плодово-ягодных растений. Когда и что посадить, согласно лунным циклам, подскажет лунный календарь садовода и огородника на октябрь 2022.

Благоприятные дни для посадки луковичных





Луковичные и клубневые растения высаживаем: 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 30 октября.

Все работы в саду, огороде и цветнике в октябре 2022 года в саду и дома

Октябрь, пожалуй, главный месяц в подготовке сада к зимовке. И подумать нужно не только о надёжном укрытии теплолюбивых растений. Пора занести в теплицы или другие непромерзающие помещения кадочные, убрать мусор, защитить от промерзания компостеры, коммуникации… В общем, работы в этом направлении хватит до морозов, главное, ничего не забыть и всё успеть.