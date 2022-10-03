Лунный календарь посадки луковичных на октябрь 2022 года
Октябрь во многих регионах страны — основная пора посадки озимых чеснока и лука, весенних луковичных и хвойных, декоративных и плодово-ягодных растений. Когда и что посадить, согласно лунным циклам, подскажет лунный календарь садовода и огородника на октябрь 2022.
Благоприятные дни для посадки луковичных
Луковичные и клубневые растения высаживаем: 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 30 октября.
Все работы в саду, огороде и цветнике в октябре 2022 года в саду и дома
Октябрь, пожалуй, главный месяц в подготовке сада к зимовке. И подумать нужно не только о надёжном укрытии теплолюбивых растений. Пора занести в теплицы или другие непромерзающие помещения кадочные, убрать мусор, защитить от промерзания компостеры, коммуникации… В общем, работы в этом направлении хватит до морозов, главное, ничего не забыть и всё успеть.
- Подготовка сада к зиме
- Посадка плодовых деревьев и кустарников
- Обрезка деревьев и кустарников
- Влагозарядковый полив плодовых деревьев
- Побелка стволов плодовых деревьев
- Профилактическое опрыскивание плодовых деревьев против болезней (хлорокись меди, 3%-ная бордоская смесь, 3%-ный железный купорос)
- Осеннее черенкование кустарников
- Посадка луковичных растений: тюльпанов, гиацинтов
- Выкопка и подготовка к хранению клубней и корнеклубней: гладиолусов, георгинов, ацидантеры, крокосмии, канн
- Уборка урожая до первых заморозков: морковь, свекла, белокочанная капуста, тыква
- Закладка урожая на хранение
- Уход за газоном: стрижка, внесение фосфорно-калийных удобрений, аэрация, обработки от болезней, сбор опавшей листвы
- Уборка растительных остатков и обрезка многолетников в цветниках
- Сбор семян деревьев и кустарников для посева весной
- Заготовка осенних ягод: черноплодной рябины, шиповника, облепихи, калины, клюквы
- Обработка комнатных цветов от клещей и других вредителей