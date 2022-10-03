. Максим Галкин с трудом зарабатывает на коммуналку своего замка

Стало известно, во сколько обходится артисту Максиму Галкину содержание своего замка. Признанный в России иноагентом Максим Галкин* продает свой замок в Подмосковье, который строил для своей жены Аллы Пугачевой. Эксперты считают, что за последнее время стоимость особняка просела из-за сложной мировой обстановки. Но звезды планируют продать его за один миллиард рублей, несмотря ни на что. Поговаривали, что сначала Галкин* предлагал знаменитый дом своим знакомым, но покупателей на хоромы не нашлось. В итоге артисты обратились в риелторскую компанию.Кстати, «коммуналка» в замке дорога. По оценкам экспертов, ежемесячное обслуживание обходится Галкину* и Пугачевой в сумму 900 тысяч рублей в месяц. Сюда входит и автономная система отопления и водоснабжения, и зарплата персоналу, и налоги. *Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.