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Министры Германии поспорили из-за заявлений о «войне с Путиным»

Министры Германии поспорили из-за заявлений о «войне с Путиным»Die Welt: министр обороны ФРГ поспорила с главой минздрава из-за слов о «войне с Путиным»

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт поспорила с главой минздрава страны Карлом Лаутербахом из-за его слов о том, что Германия ведет «войну с [президентом России Владимиром] Путиным». Об этом сообщает Die Welt.

«Совершенно ясно как для правительства Германии, так и для всего НАТО: мы не станем партией войны», — возразила Ламбрехт. Она добавила, что заявление Лаутербаха не отражает политику Берлина, с самого начала боевых действий на Украине обещавшего не участвовать в конфликте.

Правительство Германии ограничивается оказанием финансовой и военной помощи Украине. Так, 2 октября ФРГ пообещала поставить Киеву 16 словацких САУ Zuzana.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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