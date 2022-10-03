. Модель OnlyFans увековечила свой зад на бетонной дорожке возле дома

Вадим Карасев

Чтобы оставить свой след в истории, люди любят на невысохшем бетоне писать свои инициалы, делать отпечатки, однако звезда OnlyFans Брайс Адамс пошла дальше. Девушка купила новый дом и решила дорожку к нему украсить своими ягодицами.



Брайс помог ее бойфренд Джей, с которым она вместе уже 12 лет, и друг. Они держали ее за руки, пока модель в бикини прижимала свои прелести к бетону, и громко смеялась. После этого парни отмыли попу Адамс от прилипшего бетона с помощью шланга.

Видео набрало около 20 миллионов просмотров в тиктоке, но понравилось далеко не всем. Критики боялись, что это непрактично и вообще глупо. "Почтальон будет спотыкаться каждый день", "Ладошки уже не модны?", "Кто-нибудь сломает лодыжку", — писали хейтеры.

Однако другие отнеслись к поступку Брайс с пониманием. "Ей весело, какое вам дело?", "Друзьям удобнее будет найти их дом", "Это потрясающе! Очень креативно", — отметили пользователи.

Кто-то даже напомнил девушке, что от бетона можно получить химический ожог, но Адамс заверила, что обо всем побеспокоилась. Хейтерам она тоже не стала ничего доказывать и сказала, что это ее частная собственность и никто от этого не пострадал.

К слову, на недвижимость пара заработала через OnlyFans. Когда в США начались локдауны, Адамс с Джеем придумали способ заработать через интернет. В первую неделю у них получилось заработать около 1000 долларов, или 58 тысяч рублей, но доход постоянно рос.



Парень всегда был уверен, что они смогут выбиться в фавориты, если хорошенько поднажмут. Так и случилось: спустя какое-то время пара начала зарабатывать около 150 000 долларов за 4 месяца, что позволило им хорошенько инвестировать и купить новый дом.



Ранее NEWSTES писал о британке, которая снимается с пивом для Onlyfans, чтобы спасти свой разоряющийся паб.